La Diputación de Zamora da otro paso para la construcción del nuevo parque de bomberos de Toro

La Diputación de Zamora ha dado un nuevo paso y ha aprobado el expediente de contratación de la obra para derribar las edificaciones que existen en el solar donde se va a levantar el nuevo Parque de Bomberos Comarcal de Toro.

Todo con un presupuesto total que asciende a los 48.335, 37 euros que son financiados con fondos propios de la institución provincial.

La actuación, que se tramitará mediante contrato menor con invitación a empresas, es un paso previo imprescindible para la posterior construcción del nuevo parque, una infraestructura largamente demandada y que reforzará los medios de prevención y extinción de incendios en la comarca de Toro y su entorno.

El plazo de ejecución previsto para los trabajos de demolición es de un mes desde la firma del acta de replanteo. En el procedimiento se ha invitado a tres empresas con capacidad técnica en el sector de la construcción.

El Parque de Bombero de Toro cuenta con un presupuesto base de licitación de 750.000 euros, IVA incluido, y será financiado con fondos propios de la Institución Provincial, con cargo al presupuesto general de la Diputación para el ejercicio 2025.

La Diputación cumple así el compromiso adquirido con los habitantes de los municipios de la comarca de Toro a la quienes dará servicio el nuevo parque profesional de bomberos.

Con la futura construcción del Parque de Bomberos de la Comarca de Toro, todos los parques de bomberos de la provincia de Zamora estarán profesionalizados.

Éste completará la red provincial de parques comarcales operativos con personal propio y especializado, y se suma a los parques Zona Norte en Rionegro del Puente; Tierras de Aliste en San Vitero; Zona Sur en Bermillo de Sayago; y Zona Centro en el Parque de Maquinaria de la Diputación en la capital zamorana.

La Diputación de Zamora subraya que esta intervención responde al compromiso adquirido con la mejora, modernización y profesionalización del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, con el objetivo de garantizar un servicio más eficaz, seguro y adaptado a las necesidades de los municipios de la provincia.