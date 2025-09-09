Un colegio rural de Zamora consigue reabrir 17 años después: "La mejor manera de fijar población son los niños"

El Ayuntamiento del pueblo ahorró durante años para poder invertir 100.000 euros en la rehabilitación total del edificio, del que se había derrumbado el tejado. Más información: Los últimos en la vuelta al cole, con ilusión, pero también críticas: "A muchas familias no nos gusta la reducción horaria"

Diecisiete años hace que las puertas del colegio de Cubillos, en la provincia de Zamora, cerraron por la falta de escolares. El pueblo, de apenas 295 habitantes empadronados, sufre desde hace décadas una voraz sangría poblacional que vacía de niños y familias la provincia de Zamora.

Pero el 8 de septiembre de 2025, un rayito de esperanza se ha abierto paso entre los poco halagüeños datos de este y otros pueblos de la mal llamada España Vaciada.

Cubillos ha vuelto a escuchar ese encantador sonido de los pequeños volviendo a las aulas, casi dos décadas después.

La reapertura ha sido posible gracias a una lucha a brazo partido de varios padres y al apoyo económico del Ayuntamiento de Cubillos, que ha invertido casi 100.000 euros en la rehabilitación del edificio y suma ahora nuevos servicios para las familias.

El alcalde, Álvaro Ferrero, recuerda que el trabajo comenzó en 2015, cuando el tejado del centro se vino abajo y hubo que acometer la primera gran obra. "Nos tocó arreglar todo el edificio", explica.

Tras años de ahorro, el Consistorio ha destinado un importante montante económico a la reconstrucción integral, sufragados íntegramente con fondos municipales.

Pero la reapertura no ha sido un camino fácil. El curso pasado ya se intentó reabrir el centro, pero solo se reunieron tres solicitudes, de la que finalmente se cayó una, y no se alcanzó el mínimo exigido por la Junta.

Este año, la cifra ha subido a cinco alumnos, lo que ha permitido reabrir, al fin, las aulas. Cuatro de ellos son del propio pueblo y el quinto llegó con una familia que decidió mudarse a Cubillos, donde viven los abuelos de la niña.

Un colegio con futuro

Los pequeños tienen entre tres y cuatro años. Su llegada garantiza continuidad del centro escolar, ya que en los próximos dos años se incorporarán al menos otros cuatro o cinco niños nacidos este mismo año en el municipio. "Es una reapertura con futuro y queremos verla mucho tiempo", celebra el regidor.

La reapertura se ha vivido con mucha alegría para los casi 300 vecinos de Cubillos. "Ha sido un evento para todos los vecinos, verlo en las noticias y en los periódicos nos ha hecho mucha ilusión", señala Ferrero.

Para los padres, además, supone una educación más cercana, que agradecen mucho. "Con pocos alumnos, la atención es casi personalizada", defiende el alcalde, que también es docente.

El Consistorio ha querido reforzar este logro con más apoyo para estos padres. Y es que ha puesto en marcha el programa de Madrugadores y Tardones, sufragado con fondos propios, con un coste cercano a los 16.000 euros anuales.

Además, concederá ayudas de 200 euros por niño para material escolar. "Estamos invirtiendo muchísimo en la educación del pueblo", reconoce Álvaro Ferrero.

Para este Ayuntamiento, el retorno del colegio no solo devuelve vida a las aulas, sino que también fortalece el futuro de Cubillos. "Si podemos fijar población a partir de los niños, creo que es la mejor manera. No se me ocurre otra mejor", subraya el alcalde.

El curso escolar arranca en Zamora con 19.950 alumnos

Este regreso se enmarca con el inicio del curso escolar 2025-2026, en Zamora, donde las clases han arrancado con 19.950 alumnos y 2.286 docentes en Infantil, Primaria y Educación Especial.

La incorporación es progresiva: el 15 de septiembre comenzarán ESO, Bachillerato y Formación Profesional; el 18, Artes Plásticas; el 22, enseñanzas de adultos, a distancia y semipresenciales; el 29, las enseñanzas artísticas; y el 6 de octubre, las Escuelas de Idiomas.

Además, aparte de la de Cubillos, la escuela rural de Sanzoles también ha reabierto con tres alumnos. También se mantienen en funcionamiento otros seis centros con ratios reducidas. Así lo ha explicado el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, quien ha asegurado que esto supone "un futuro prometedor si las familias mantienen el compromiso con la escolarización".

En Secundaria destaca la implantación del Bachillerato General en el IES Los Salados de Benavente y la consolidación de los Bachilleratos de Investigación y Excelencia en cuatro institutos.

La Escuela de Arte y Superior de Diseño amplía su vía de Música y Artes Escénicas, mientras que el Conservatorio Miguel Manzano será el primero de Castilla y León en impartir guitarra eléctrica y bajo eléctrico.

Además, la Formación Profesional de Zamora suma nuevas titulaciones: Técnico en Seguridad y Grado Básico en Actividades Domésticas en el CIFP Ciudad de Zamora; Técnico en Farmacia y Parafarmacia en el IES Los Salados; Técnico en Marketing y Publicidad en el León Felipe; y un curso de especialización en restauración de vehículos históricos en el IES Río Duero.

Todos los puestos docentes están cubiertos y se mantienen los servicios complementarios. La provincia contará con 262 rutas de transporte escolar para 3.500 alumnos y 52 comedores que darán servicio a 2.336 comensales diarios, de los que un 70% tendrán gratuidad total o parcial. Mientras que el programa Releo Plus beneficiará a 5.744 escolares con libros de texto gratuitos.

La conciliación familiar se refuerza con el programa Madrugadores en 35 centros y la ampliación de Tardes en el cole al CRA de Gema. Como novedad, se aplicará la ampliación horaria en septiembre y junio, para atender a los niños tras el fin de las clases.

La gratuidad del primer ciclo de Infantil (0-3 años) se consolida en 33 centros de la provincia, con 903 alumnos matriculados. “Este esfuerzo garantiza la conciliación y el acceso a la educación desde las primeras etapas”, recalcó el delegado territorial.

Prada ha destacado también la inversión de casi un millón de euros en mejoras de infraestructuras durante el verano, como el futuro gimnasio del CEIP Arias Gonzalo en Zamora o la nueva aula de Infantil en Carbajales de Alba. "Se trata de avanzar en la excelencia educativa, reforzar la convivencia y garantizar la equidad", concluía.