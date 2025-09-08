Dimite Óscar García, alcalde de Santa Croya de Tera: "Niego rotundamente que exista dejadez de funciones"

El alcalde de Santa Croya de Tera, Óscar García, ha anunciado su dimisión a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León en la mañana de este lunes, 8 de septiembre.

“Por el bien de la continuidad de la institución, por respeto a mis vecinos y por la responsabilidad que adquirí como alcalde, he tomado la difícil decisión de presentar mi dimisión”, asegura el ya ex primer edil de la localidad zamorana.

García asegura, en el comunicado de apenas una página que dimite “por responsabilidad institucional como alcalde y también como concejal del Ayuntamiento”.

Hace referencia, además, a las informaciones difundidas, en los últimos días sobre una moción de censura en el consistorio aclara alguno de los aspectos que han sonado en el último mes.

“En primer lugar, niego rotundamente que exista dejadez de funciones, parálisis institucional o falta de comunicación en este Ayuntamiento. Durante mi mandato, el trabajo se ha desarrollado con normalidad, siempre con el objetivo de defender los intereses de nuestros vecinos y avanzar en los proyectos que Santa Croya necesita”, asegura.

Ha añadido que “las acusaciones que se han vertido carecen de fundamento y responden más a intereses personales que una realidad constatable”.

“Es falso que haya un “clamor ciudadano” en contra de la gestión municipal. Los vecinos y vecinas conocen de primera mano el esfuerzo realizado desde la Alcaldía y el compromiso con la transparencia y la buena gestión”, explica.

Asegura que los que promueven la moción de censura “han tenido siempre abiertos los cauces de diálogo, y han sido ellos quienes, por falta de voluntad y talante, se han negado a resolver este injusto conflicto”, apunta.

Tras esto y aunque asegura que cuenta con “la legitimidad” que le otorgaron las urnas en mayo de 2023, entiende que “la situación creada por algunos concejales está perjudicando la estabilidad del Ayuntamiento” y por eso dimite.

“Lo hago con la conciencia tranquila, sabiendo que he trabajado por mi municipio con honestidad, con esfuerzo y con el único propósito de servir a los ciudadanos. No voy a permitir que esta confrontación, provocada por intereses ajenos al bien común, siga entorpeciendo la vida municipal”, finalizada.

Añade que “agradece la confianza que los vecinos depositaron” en el él y deja claro que “seguirá defendiendo los valores de Zamora Sí y de Santa Croya de Tera”.