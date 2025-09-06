Imagen de la calle en la que ha tenido lugar el accidente

Imagen de la calle en la que ha tenido lugar el accidente

Atropello en Zamora: herida una mujer tras ser golpeada por un turismo en la avenida de las Tres Cruces

El suceso ha movilizado a efectivos de la Policía Local y Nacional, así como a los servicios sanitarios.

Una mujer de unos 50 años ha resultado herida en la mañana de este sábado, 6 de septiembre, tras ser atropellada por un coche en Zamora.

Según informa el 112 Castilla y León, ha ocurrido a las 11:24 horas en la avenida de las Tres Cruces, a la altura del número 27.

A esa hora, la sala de operaciones ha recibido una llamada alertando de lo ocurrido y solicitando asistencia sanitaria para la herida, indicando que esta se encontraba consciente.

Una ambulancia medicalizada de Sacyl

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado efectivos de la Policía Municipal y Nacional y personal sanitario en una ambulancia para atender a la herida.