La tercera temporada de Mucho Cuzeo se estrena en Ifeza entre crossfit, entrevistas y humor

El podcast Mucho Cuzeo, creado y realizado por jóvenes de Zamora, regresa el sábado 13 de septiembre con su tercera temporada.

El estreno será en el recinto de Ifeza, coincidiendo con la competición de crossfit Urraca Games. El programa se define como un espacio para "personas curiosas, inquietas y muy cotillas", con entrevistas, conversaciones y juegos.

Su promotor, Alberto Alonso, gerente de Mini2ac Talleres Infantiles, recordó que el proyecto nació hace dos años, en pleno auge de los podcasts, pero con el tiempo se ha convertido en todo "un show".

La presentación de la nueva temporada contó también con el vicepresidente primero de la Diputación de Zamora y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, la concejala de Juventud, Educación y Patrimonio del Ayuntamiento de Zamora, Sara de la Higuera, la representante de la Fundación Caja Rural, Laura Huertos, y cuatro de los 16 jóvenes que este año estarán al frente de los micrófonos.

El primer programa de la temporada, presentado por Laura Velázquez, estará centrado en la comida y el baile, entre otros asuntos. Después, Mucho Cuzeo volverá con emisiones el 5 y el 17 de octubre, el 21 de noviembre, el 19 de diciembre, el 23 de enero, el 13 de febrero, el 20 de marzo, el 17 de abril, el 15 de mayo, el 6 de junio y el 12 de julio.

Aunque la iniciativa está ideada y conducida por jóvenes, se plantea como "un espacio integrador" abierto a todos los públicos.

El Paraninfo del Colegio Universitario es la sede habitual del podcast, pero se encuentra en obras. Por ello, la nueva temporada alternará entre La Alhóndiga y la sede social de Caja Rural, con la intención de realizar también emisiones en la calle.

El diputado de Cultura, Víctor López de la Parte, subrayó que uno de los atractivos del proyecto es que "habla de lo que a los jóvenes les preocupa".

La edil de Juventud, Sara de la Higuera, añadió que "se ha consolidado como un espacio de conocimiento, cultura y, por supuesto, diversión", capaz de entretener y emocionar a su creciente número de seguidores.

Además de entrevistas a personalidades relevantes, el programa ha impulsado la iniciativa Mucho Cuzeo Solidarios. De la Higuera destacó que "habéis demostrado la enorme generosidad que existe en nuestra ciudad".

Una idea en la que coincidió la representante de Caja Rural, Laura Huertos, que subrayó que el grupo de jóvenes no se olvida "de quien más lo necesita", destinando parte de su esfuerzo a recaudar fondos para distintas causas sociales.