Decretan prisión provisional para Álvaro, el hostelero de Olleros de Tera que acuchilló al hombre que asaltó su bar

El juzgado ha decretado prisión provisional comunicada para Álvaro, el hostelero de Olleros de Tera, que acuchilló en tres ocasiones a un hombre, cuando presuntamente intentó robar en su bar y albergue La Trucha.

Así lo ha desvelado el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, quien ha detallado que la decisión se tomaba tras recibir el informe clínico que detallaba las lesiones ocasionadas al varón de 40 años.

Este recibió puñaladas en el rostro y el abdomen, por las que fue ingresado en la UCI del Hospital Universitario de León.

Tras lo sucedido, la Guardia Civil detuvo a este hostelero, quien entregó el arma blanca con la que había cometido la agresión. Una vez puesto a disposición judicial, el magistrado ha decidido internarlo en el Centro Penitenciario de Topas, a la espera de juicio.

Cabe recordar que Álvaro podría enfrentarse a un delito de homicidio en grado de tentativa, dependiendo de las lesiones infligidas a este hombre, al que los vecinos de la localidad acusan de ser responsable de multitud de robos desde su llegada al pueblo hace dos meses.

Así fueron los hechos

El pasado lunes, 1 de septiembre, sala de emergencias 112 de Castilla y León recibía una llamada a las 13.42 horas alertando de un apuñalamiento a un varón de 40 años en el bar La Trucha de Olleros de Tera.

El herido presentaba tres cuchilladas en el rostro y el abdomen, por las que fue trasladado en helicóptero medicalizado del Sacyl al Hospital Universitario de León, donde permanece ingresado.

El atacante era el dueño del propio establecimiento que, según detallaba la alcaldesa de Calzadilla de Tera, municipio al que pertenece Olleros, Julia Fernández, en declaraciones a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, había sufrido tres intentos de robo similares del atacante.

Una situación que, según la regidora, sufrían también el resto de vecinos de esta pequeña localidad de 125 habitantes. La víctima y su pareja habían alquilado una vivienda hacía solo dos meses y desde entonces se sucedían los asaltos a fincas y huertos,

Los vecinos habían alertado en repetidas ocasiones que esta pareja y otras personas que también habitaban la vivienda, eran los responsables de los hurtos y manifestaban vivir inseguros desde la llegada de esta pareja, de nacionalidad española.

El apoyo de un pueblo

Tras la detención de Álvaro, centenares de vecinos de Olleros y de la comarca de Benavente y los Valles se unieron ayer, 2 de septiembre, para manifestarse en la plaza del pueblo y mostrar su apoyo al hostelero.

Allí, el concejal de Olleros, Ricardo Arroyo, leía un manifiesto señalando a la pareja como autores de los robos y asaltos a fincas y al propio bar de Álvaro. Durante la concentración, este concejal aseguraba que "alguna vez les hemos pillado", pero que no tenían pruebas gráficas de los hurtos.

Vecinos de la zona pedían ayer la liberación inmediata del hostelero, apelando al artículo 33 de la Constitución Española sobre el derecho a la propiedad privada, que reza que "nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes".

Todos justificaban el acto del hostelero como defensa propia y que se vio "obligado a tomar la justicia por su mano", tras soportar tres intentos de robo previos.