El programa de entrenamiento de la Diputación de Zamora para mayores de 55 años da resultados de éxito

El programa de entrenamientos para mayores de 55 años de la Diputación Zamora, IKIGAI55, ha culminado su edición en Monfarracinos cumpliendo con su objetivo, la mejora general de la salud física y psicoemocional de los 15 participantes.

Así lo ha trasladado la institución provincial, que impulsó este programa para la población silver y que se basa en el uso de herramientas digitales. Ha estado dirigido al entrenamiento de fuerza para la prevención de sarcopenia y los deterioros que se asocian a la misma, como la pérdida de masa muscular, deterioro cognitivo y las caídas.

Las sesiones, en las que han participado 15 hombres y mujeres, vecinos de Monfarracinos, se han celebrado en el salón multiusos de la localidad.

David Gago y Rafael Pasalodos, entrenadores especializadas del programa IKIGAI55

Los logros se han centrado en aspectos como la activación de la musculatura y la estabilidad funcional, alcanzando una reducción del riesgo de caídas mediante ejercicios de fuerza y control postural. Los participantes han conseguido mejorar la flexibilidad activa y la coordinación.

Ciertos ejercicios se han adaptado en intensidad y complejidad, dependiendo de los perfiles de los participantes. Es más, una de las principales estrategias motivacionales aplicadas ha sido combinar refuerzo positivo con metas realistas y alcanzables por cada uno de ellos.

Con ellos han trabajado dos entrenadores especializados, Rafael Pasalodos y David Gago, que han desempeñado una labor crucial a la hora de poner en práctica las directrices reflejadas en los manuales y publicados por los socios en este proyecto europeo.

Para la selección del entrenador han contado con la colaboración del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Comunidad.

El trabajo ha combinado ejercicios funcionales con tareas colaborativas y elementos lúdicos, además de incluir técnicas de mindfulness y respiración consciente al objeto de reforzar el bienestar.

Fruto de ello se ha producido un aumento progresivo de la implicación en los entrenamientos y en la percepción de la eficacia del entrenamiento y en la cohesión grupal. "La estrategia ha resultado efectiva para mantener constancia, incluso en personas con baja motivación inicial", recalcan.

Aquí también ha jugado un importante papel la tecnología, que ha propiciado una mayor motivación, mejores resultados pese el perfil digital bajo del grupo y participación.

Se han utilizado relojes inteligentes con los que han podido monitorizar y controlar la frecuencia cardiaca o los niveles de estrés. También han contabilizado las calorías quemadas, haciendo que los participantes se sientan más seguros y motivados en los entrenamientos.

El resultado, en definitiva, ha sido positivo e inspirador para la implementación de futuros programas que prioricen la "flexibilidad metodológica, la comunicación constante con los participantes y el enfoque centrado en la persona como claves para su eficacia y sostenibilidad".