El Ayuntamiento de Zamora adjudica las obras para abrir la torre de la Catedral a las visitas

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zamora ha aprobado este martes la adjudicación del contrato de adecuación de la torre y cubiertas de la catedral a la empresa Meraki CR S.L.

El importe de adjudicación asciende a 629.110,76 euros más 132.113,26 de IVA, lo que eleva la inversión total a 761.224,02 euros.

Con esta actuación se busca "facilitar el acceso a zonas de la Catedral hasta ahora inaccesibles" y mejorar la experiencia turística de la ciudad, además de potenciar su atractivo cultural y patrimonial.

El proyecto forma parte del plan de sostenibilidad turística en destino Zamora Paisaje Cultural, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La financiación incluye 335.000 euros procedentes de fondos europeos y 125.000 euros aportados por el Cabildo Catedralicio. El resto de la inversión corre a cargo del Ayuntamiento de Zamora.

La sesión también aprobó el padrón cobratorio de la cuota variable de la Tasa por Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos del ejercicio 2025, es decir, la tasa de basura comercial. La recaudación prevista es de 480.065,51 euros, con un total de 3.135 recibos.

El cobro en periodo voluntario se realizará del 12 de septiembre al 11 de noviembre; mientras que los recibos domiciliados se cargarán el 10 de octubre.

Del mismo modo, se aprobó el padrón cobratorio del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para 2025. La previsión de recaudación asciende a 853.557,06 euros, correspondientes a 789 recibos. Los periodos de cobro serán los mismos que en la tasa de residuos.