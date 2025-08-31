El PSOE de Zamora acusa a la Diputación de “culpar a las víctimas” de los incendios en vez de exigir responsabilidades a la Junta

El PSOE de Zamora ha cargado duramente contra la Diputación Provincial, a la que acusa de dar la espalda a los pueblos más castigados por los incendios de este verano y de convertirse en “el eco servil del presidente Mañueco”.

Según los socialistas, la institución provincial guarda “un silencio cómplice” ante lo que califican de “desastrosa gestión de la Junta de Castilla y León” y, en cambio, se dedica a señalar a los pequeños ayuntamientos que han sufrido las consecuencias de las llamas.

“Es inaceptable. La Diputación, que debería proteger a todos los pueblos, se dedica a responsabilizar a quienes son las verdaderas víctimas”, denuncian los socialistas, que reprochan al presidente provincial, Javier Faúndez, “utilizar recursos públicos con fines partidistas en lugar de exigir responsabilidades a quienes de verdad las tienen”.

El PSOE se pregunta dónde estaban los responsables de coordinación cuando municipios como Ayoó “se vieron cercados por el fuego” y sus vecinos se sintieron abandonados. Acusan, además, a Faúndez de preocuparse “más por la foto que por las llamas”, recordando su reparto de mangueras en los pueblos “para descargar la responsabilidad en los ayuntamientos”.

Los socialistas consideran que con esta actitud la Diputación pretende ocultar “la precaria situación de los parques comarcales de bomberos, mal organizados, infradotados y sin capacidad de respuesta”. A su juicio, se mantiene un modelo “obsoleto de voluntarismo” que deja indefensos a los municipios y “falta al respeto a los profesionales que arriesgan su vida”.

El PSOE exige que cesen los ataques a los pueblos afectados y que se pida perdón públicamente a sus alcaldes. Reclama, además, que la Diputación abandone su uso partidista y se centre en impulsar políticas eficaces de prevención, coordinación y respuesta.

Los socialistas concluyen que “nuestros pueblos han sufrido demasiado como para que, además, se les culpe de su desgracia” y emplazan a Faúndez a ser coherente: “Al igual que hizo con las protestas por el AVE, debería colgar una pancarta en la Diputación contra la Junta, realizar un parón provincial y financiar autobuses para manifestarse. Lo que no puede ser es usar la institución como ariete contra el Gobierno de España y, en cambio, ser complaciente con quienes desde la Junta son responsables del abandono del territorio”.