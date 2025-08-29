La Diputación de Zamora adjudica el servicio de limpieza de sus edificios por casi un millón de euros

La Diputación de Zamora ha adjudicado el contrato del servicio de limpieza de la mayor parte de sus centros dependientes a Gestión Integral de Servicios Agrupados Zamoranos S.L., por un importe total de 943.654,8 euros, IVA incluido. La empresa se hará cargo de cinco de los seis lotes en los que se dividía el contrato.

Los lotes adjudicados incluyen la limpieza del Palacio Provincial, el Edificio Las Arcadas y el antiguo Palacio Provincial (Lote 1); la Guardería Infantil 'La Veguilla' y las oficinas de Recaudación, ATM y CEAS de Benavente (Lote 3); el Pabellón Polideportivo, los talleres y CEAS 'Recinto Colegio del Tránsito' (Lote 4); el Vivero Agrícola y Forestal, las instalaciones ganaderas y las oficinas y nave de Medio Ambiente (Lote 5); y el Colegio Universitario (Lote 6).

El contrato fue aprobado mediante decreto de Presidencia en noviembre de 2023, dentro de un procedimiento abierto para garantizar la transparencia en la contratación pública.

El gasto total previsto ascendía a 1.940.840 euros para las anualidades 2024 y 2025, con la posibilidad de prórroga para los años 2026 y 2027 por el mismo importe.

Desde la Diputación destacan que la adjudicación busca "garantizar un servicio de limpieza de calidad en todos los centros dependientes", asegurando la higiene y el mantenimiento de sus instalaciones.