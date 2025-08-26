Leticia Sabater hará vibrar al público de un pueblo de Zamora de 100 habitantes: "Será una noche atómica"

Los veranos de Leticia Sabater son de pueblo en pueblo. Recorriendo la geografía española y disfrutando con los vecinos en las fiestas patronales.

Su show es uno de los más comentados porque la artista mezcla temas actuales con aquellos que nunca se olvidan. Este año en su gira veraniega ha decidido hacer una parada en un pequeño municipio zamorano.

Se trata de Abraveses de Tera, una localidad con 111 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística de 2024. Leticia Sabater hará disfrutar y bailar al público con su actuación, que ya es la tercera en la provincia de Zamora en este 2025.

La localidad bailará y cantará al ritmo de 'La Salchipapa' y 'Toma Pepinazo'. La artista catalana cantará sus éxitos y repasará las canciones más escuchadas de la actualidad y las más icónicas de las décadas de los 90 y 2000.

Una especial actuación que será el próximo viernes 29 de agosto y donde todo el mundo podrá dar el máximo con la artista que tiene muchas ganas de disfrutar, una vez más, con el público zamorano.

De hecho, ha enviado un mensaje a los vecinos y visitantes que se acerquen a cantar al ritmo de la catalana. "Tengo muchísimas ganas de veros, lo vamos a dar todo el viernes a las 00:00 horas en la plaza del pueblo", aseguraba a través de un vídeo.

Asimismo, ha recordado que cantará también versiones actuales y que los allí presentes podrán subirse al escenario para "cantarlo todo". Después de esta actuación también habrá fotos y recuerda que la entrada es gratuita.

Posteriormente, la fiesta continuará con DJ y macrodiscoteca. Y también habrá barra con bebidas para que todo el mundo pueda tomar algo mientras disfruta del show.

"Os espero a todos. Muchas ganitas de veros y pasarlo muy bien. Poneros vuestras mejores galas porque va a ser una noche atómica", finaliza.

Una localidad que se ubica a unos 74,3 kilómetros de la capital por la A-66. Ubicada en el noreste de la provincia, dentro de la comarca de Benavente y Valles.