El director zamorano Manuel Sanabria ambienta su nueva película en la provincia: "Es un terror muy comercial"

El director zamorano Manuel Sanabria ha presentado su cuarta película, 'La Coleccionista', un thriller de suspense ambientado en su propia tierra y que ya puede disfrutarse en cines desde el viernes 22 de agosto.

La historia transcurre en Reino Duero, un pueblo fronterizo ficticio entre España y Portugal. Manu Sanabria señala que, aunque su idea inicial incluía varias historias, finalmente se centró en dos familias muy diferentes para desarrollar mejor los personajes y sus traumas, "que arrastran desde hace años".

La trama sigue a los visitantes de Reino Duero, quienes reciben regalos de Fátima, la enigmática propietaria de una tienda de antigüedades.

Gabri, un hippie trasnochado que coquetea con las drogas, y Manuela, una madre marcada por la pérdida de su hijo, son los más recientes receptores de esa hospitalidad. Sus peculiares obsequios desencadenan sucesos paranormales inquietantes que alteran sus vidas.

Sanabria subraya que su propuesta es un "terror muy comercial", centrado en el suspense y los sustos, sin escenas gore ni desagradables. "Mi chica, que no le gusta nada el terror, la ha disfrutado porque es una película de suspense con personajes muy chulos y bien construidos e interpretados", afirma.

El director zamorano reconoce que se ha inspirado en películas como El Resplandor y El Sexto Sentido para trabajar el desarrollo psicológico de sus personajes en este nuevo trabajo.

El reparto reúne a actores como Daniel Grao, Paco Tous, Assumpta Serna, Maggie Civantos, Belén López, Bernardo Lobo Faria y João Arrais, quienes dan vida a las dos familias protagonistas y a los habitantes del misterioso pueblo.

La película promete momentos de tensión que van en aumento, con encuentros sobrenaturales que enlazan las historias de sus personajes.

'La Coleccionista' también puede verse en la propia ciudad, en Multicines Zamora, ya que permanecerá en cartel hasta el 28. Los horarios son: viernes, sábado y miércoles a las 20:00 y 22:30; domingo, martes y jueves a las 20:00 horas.