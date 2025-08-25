Concentración de Atletismo Bamba Cultural

Zamora

Caja Rural de Zamora impulsa en Bamba una jornada gratuita de atletismo con la Subida al Viso como prueba estrella

La V Concentración Bamba Cultural 2025 ofrecerá desde lanzamientos hasta velocidad y fondo.

La localidad zamorana de Bamba celebrará el próximo miércoles, 27 de agosto, la quinta edición de la Concentración de Atletismo Bamba Cultural 2025.

La cita comenzará a las 19.00 horas y reunirá a deportistas y aficionados en una jornada abierta al público, con actividades gratuitas y con la Subida al Viso y los 100 metros lisos como pruebas reina.

La cita está organizada por el Club Atletismo Zamora y coordinada por Bamba Cultural. En la iniciativa colaboran el Ayuntamiento de Madridanos, el Ayuntamiento de Bamba, la Diputación de Zamora y Caja Rural de Zamora.

Desde la entidad se espera disfrutar de "una jornada repleta de deporte y convivencia" en pleno corazón de Tierra del Vino.

El programa arrancará a las 19.00 horas con el lanzamiento de jabalina. Veinte minutos más tarde se disputarán los 100 metros lisos para menores y a las 19.40 horas tendrá lugar la prueba de lanzamiento de peso.

A las 20.00 horas se celebrará la Subida al Viso, una de las pruebas más esperadas. El recorrido será de 6,5 kilómetros y contará con participantes de distintas categorías. Posteriormente, a las 20.45 horas, se desarrollarán los 100 metros lisos para adultos y, a las 21.00 horas, el salto de longitud. La jornada concluirá a las 21.30 horas con la entrega de premios.

La inscripción será gratuita y permanecerá abierta hasta el inicio de las competiciones. Podrá realizarse de manera presencial en Bamba o a través del correo electrónico pergonma.mpg@gmail.com.

La organización recuerda que todo aquel interesado podrá participar, sin coste alguno, en las diferentes modalidades.