Caja Rural de Zamora impulsa en Bamba una jornada gratuita de atletismo con la Subida al Viso como prueba estrella

La localidad zamorana de Bamba celebrará el próximo miércoles, 27 de agosto, la quinta edición de la Concentración de Atletismo Bamba Cultural 2025.

La cita comenzará a las 19.00 horas y reunirá a deportistas y aficionados en una jornada abierta al público, con actividades gratuitas y con la Subida al Viso y los 100 metros lisos como pruebas reina.

La cita está organizada por el Club Atletismo Zamora y coordinada por Bamba Cultural. En la iniciativa colaboran el Ayuntamiento de Madridanos, el Ayuntamiento de Bamba, la Diputación de Zamora y Caja Rural de Zamora.

Desde la entidad se espera disfrutar de "una jornada repleta de deporte y convivencia" en pleno corazón de Tierra del Vino.

El programa arrancará a las 19.00 horas con el lanzamiento de jabalina. Veinte minutos más tarde se disputarán los 100 metros lisos para menores y a las 19.40 horas tendrá lugar la prueba de lanzamiento de peso.

A las 20.00 horas se celebrará la Subida al Viso, una de las pruebas más esperadas. El recorrido será de 6,5 kilómetros y contará con participantes de distintas categorías. Posteriormente, a las 20.45 horas, se desarrollarán los 100 metros lisos para adultos y, a las 21.00 horas, el salto de longitud. La jornada concluirá a las 21.30 horas con la entrega de premios.

La inscripción será gratuita y permanecerá abierta hasta el inicio de las competiciones. Podrá realizarse de manera presencial en Bamba o a través del correo electrónico pergonma.mpg@gmail.com.

La organización recuerda que todo aquel interesado podrá participar, sin coste alguno, en las diferentes modalidades.