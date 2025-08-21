Una semana calcinando el Lago de Sanabria: una lengua de fuego amenazó la central hidroeléctrica de Moncabril

Los trabajos de extinción durante la pasada noche han sido intensos y complicados en distintos puntos del incendio del Lago de Sanabria.

Uno de los más críticos se ha producido por una lengua de fuego que ha descendido por el cañón del Cárdenas en dirección a la central hidroeléctrica de Moncabril, situada por encima de Ribadelago.

Al anochecer del miércoles, las llamas que avanzaban desde Porto llegaron a las inmediaciones de la central. Gran parte del operativo se concentró en esa zona para proteger la infraestructura. La prioridad del operativo fue contener el frente y proteger las líneas de alta tensión.

UME y 7e Régiment d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile de Francia UME

Como medida de emergencia, se ejecutó un contrafuego por encima de la central. El objetivo era frenar el avance del incendio antes de que alcanzara las instalaciones.

Además, el dispositivo de lucha contra el fuego de Castilla y León, junto con la Unidad Militar de Emergencias, ha recibido refuerzos internacionales. Ocho militares del Regimiento de Instrucción e Intervención de la Seguridad Civil de Francia se han desplegado en la comarca de Sanabria con una autobomba y dos vehículos de apoyo.

Los últimos datos los ha aportado Miguel García, técnico del Puesto de Mando Avanzado en el incendio de Porto, quien ha apuntado que "por la noche se ha trabajado bien".

Miguel García ha explicado que no se pudo dar fuego técnico en algunas zonas por las condiciones meteorológicas, pero que "los trabajos con maquinaria y manuales han sido muy eficaces" y que hay "bastantes zonas del perímetro muy bien aseguradas".

Y ha añadido que son "optimistas para el día de hoy" si las previsiones se cumplen y los medios aéreos pueden apoyar a las brigadas terrestres. No obstante, ha advertido que las tres zonas activas que no se pudieron cerrar durante la noche "van a dar mucho trabajo"..

Cabe recordar que este incendio, iniciado en Porto de Sanabria, cumple hoy, 21 de agosto, una semana ardiendo en el Parque Natural del Lago de Sanabria.

Se declaró el pasado 14 de agosto y desde el día 16 permanece en nivel dos de Índice Potencial de Gravedad. Actualmente, es el único fuego activo con esa catalogación en la provincia de Zamora y uno de los ocho que continúan en Castilla y León.