Abren las compuertas de la presa del Tera para contener el brutal incendio del Lago de Sanabria

El incendio en las inmediaciones del Lago de Sanabria continúa siendo el más preocupante de la provincia de Zamora. La Delegación Territorial de la Junta en Zamora ha informado este miércoles 20 de agosto de que durante la noche se ha trabajado intensamente en el cañón del Tera, el cañón de Forcadura y la sierra de San Justo.

Las condiciones meteorológicas han favorecido las labores, con un descenso de las temperaturas y un aumento de la humedad.

El operativo de extinción, en el que participan los efectivos de la Junta, el Gobierno de España, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Zamora, ha centrado sus esfuerzos en controlar las líneas de fuego con maquinaria pesada.

Incendio en el Lago de Sanabria @BRIFpradotwit Twitter

Hasta el momento, las llamas no han entrado en ningún núcleo de población de la comarca. Si bien, anoche las llamas estuvieron muy cerca de Vigo de Sanabria y el operativo centró sus esfuerzos en realizar contrafuegos para evitar la llegada del incendio a la localidad sanabresa.

Esta misma mañana, los trabajos de extinción continúan con los medios terrestres y se suman ahora por la mañana los medios aéreos progresivamente, según informan desde la Delegación Territorial.

Además, el Cecopi ha acordado proceder al realojo de la población de Doney de la Requejada, ya que según los técnicos del operativo de extinción los trabajos desarrollados por la noche y las condiciones meteorológicas permiten "tener una situación favorable para que los vecinos de la localidad puedan volver a sus casas".

Por otro lado, Renfe ha confirmado para este miércoles servicios especiales entre Madrid y Zamora con salidas a las 7:14 y 13:20 horas desde la capital y a las 8:40 y 14:36 desde Zamora.

Apertura de compuertas

La madrugada dejó la imagen más contundente: la apertura de las compuertas de las presas de los ríos Cárdena y Segundera para crear, junto al Tera, una gran barrera natural de agua.

Con ello se busca refrescar el terreno y frenar el avance del fuego hacia el parque natural. El caudal desbordado ha anegado parte de los terrenos de la ribera, haciendo así de cortafuegos natural.

Una medida más ante un incendio descontrolado y muy peligroso, que obligó en la noche del martes a la evacuación preventiva de Ribadelago Viejo y Ribadelago Nuevo, donde residen unas cien personas. Los vecinos fueron trasladados al Centro de Transportes de Benavente, junto con otros habitantes de la zona.

La decisión se tomó alrededor de las nueve de la noche, cuando el viento dio un brusco giro y el frente saltó desde la zona de Garandones hacia La Fraga, comprometiendo la seguridad de las poblaciones situadas a orillas del Lago de Sanabria. Las rachas llegaron a los 80 km/h y superaron las líneas de defensa establecidas durante el día.

Miguel García Rodríguez, director técnico de extinción, advirtió que el incendio "está teniendo un comportamiento muy extraño". Explicó que las llamas alcanzan longitudes muy altas, lo que complica las maniobras de ataque, especialmente sin apoyo aéreo.

La retirada de helicópteros y aviones por la escasa visibilidad, unida al cambio de viento, dejó a las cuadrillas de tierra en una situación vulnerable. Aun así, durante el día anterior se había logrado mantener el fuego dentro de los perímetros previstos.

El perímetro afectado alcanza los 70 kilómetros, aunque de manera muy irregular. Una de las zonas más críticas continúa siendo el cañón del Forcadura, donde brigadas y bulldozers trabajan contrarreloj.

La prioridad, según García, es "la protección de las poblaciones cercanas". La evacuación de Ribadelago, aunque preventiva, refleja la magnitud de un incendio que los responsables describen como "inusual" y "difícil de leer".