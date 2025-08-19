La Guardia Civil investiga a un vecino de La Carballeda por el incendio forestal en Quintanilla de Justel

La Guardia Civil investigando en el incendio forestal en Quintanilla de Justel

La Guardia Civil investiga a un vecino de la comarca de La Carballeda como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia tras un incendio registrado el 7 de agosto en Quintanilla de Justel, Zamora.

El fuego comenzó a raíz del uso de un vehículo agrícola que emitió residuos incandescentes mientras se desplazaba hacia Justel, según indican desde el Instituto Armado.

La rápida actuación de los servicios de extinción evitó que los cinco conatos de incendio que se originaron se propagaran al terreno.

Según la investigación del Seprona, el propietario del tractor solicitó ayuda a vecinos, pero no lograron identificar la causa inicial en el momento. Acto seguido, el hombre abandonó la zona con el vehículo sin notificarlo a los cuerpos de emergencia.

El incendio afectó un total de 0,03 hectáreas de terreno forestal, un daño limitado pero suficiente para abrir diligencias policiales. La Guardia Civil ha remitido las actuaciones al Juzgado de Instrucción de Puebla de Sanabria y a la Fiscalía de Medio Ambiente para su tramitación.

El Código Penal contempla penas de hasta cinco años de prisión y multa de 18 meses por un delito de incendio forestal por imprudencia. Estas sanciones pueden elevarse hasta los 20 años si se pone en peligro la vida o integridad física de las personas.

La Comandancia de Zamora hace un llamamiento a la colaboración ciudadana y a extremar las medidas de prevención, especialmente en periodos de alto riesgo, para evitar la propagación de incendios forestales en la provincia.