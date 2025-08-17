Renfe mantiene este domingo los cuatro trenes especiales para viajar entre Madrid y Zamora

La circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia lleva días interrumpida a causa de los incendios forestales que asolan las provincias de Ourense y Zamora. Una situación que también ha provocado cortes de tráfico por carreteras nacionales y autovías.

Por este motivo, el pasado sábado Renfe habilitó cuatro servicios especiales entre Madrid y Zamora, en diferentes horarios, para que queines lo necesitaran pudiesen viajar a la capital española o, en su lugar, a la ciudad castellana y leonesa.

Pues bien, este domingo Renfe ha comunicado a través de su cuenta oficial de X que para lo jornada de hoy también mantendrá esos cuatro trenes especiales en los mismos horarios que el sábado.

De este modo, el primero partirá de Madrid a las 13.20 horas, mientras que la primera salida de Zamora hacia la capital se producirá a las 14.36 horas.

Ya por la tarde, el tren con salida en Madrid y llegada a Zamora partirá de Madrid a las 19.17 horas, mientras que el que sale de la ciudad zamorana hacia la capital está previsto que lo haga a las 20.11 horas.

Del mismo modo, Renfe ha confirmado que la circulación entre los municipios de A Rúa Petín y Villamartín, en la provincia de Ourense continúa suspendida, por lo que el transporte de los viajeros entre Ponferrada y la provincia gallega se realizará por carretera.

En este sentido, cabe recordar que en algunos tramos afectados por los incendios únicamente se permite circular por carretera. Por ello, Renfe también ha puesto autobuses a disposición de los viajeros para que estos puedan desplazarse y llegar a su destino con total facilidad.

Además, la compañía recuerda que, dado que la circulación permanece interrumpida entre Ourense y Zamora por los incendios, aquellos pasajeros que ya dispongan de billete pueden anularlo o cambiarlo sin coste alguno.