Herida una joven de 18 años tras caer de un quad en un pueblo de Zamora
El accidente ha tenido lugar a las 06:15 horas.
Una joven de 18 años ha resultado herida tras caer de un quad en la localidad de Quintana de Sanabria, en Zamora.
La sala de emergencias 112 de Castilla y León ha recibido un aviso alertando del suceso a las 06:15 horas de este lunes. Un aviso que recibían en Cobreros y alertaban de que la joven, que iba como ocupante, se había caído.
Desde la sala del 112 han dado aviso a Emergencias Sanitarias- Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico para trasladar a la herida al PAC de Sanabria.