Herida una joven de 18 años tras caer de un quad en un pueblo de Zamora

Una joven de 18 años ha resultado herida tras caer de un quad en la localidad de Quintana de Sanabria, en Zamora.

La sala de emergencias 112 de Castilla y León ha recibido un aviso alertando del suceso a las 06:15 horas de este lunes. Un aviso que recibían en Cobreros y alertaban de que la joven, que iba como ocupante, se había caído.

Desde la sala del 112 han dado aviso a Emergencias Sanitarias- Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico para trasladar a la herida al PAC de Sanabria.