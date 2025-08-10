Detenidos dos falsos revisores del gas que estafaron a 12 ancianos de las provincias de León y Zamora

Dos hombres, de 43 y 44 años, han sido detenidos en el marco de la operación Roca de la Guardia Civil por hacerse pasar por revisores de la empresa suministradora del gas y estafar a 12 ancianos, 10 de ellos en la comarca de la Maragatería en León y dos en Zamora, bajo la amenaza de que si no les daban entre 700 y 900 euros les cortarían el suministro.

Ambos arrestados, acusados de un presunto delito de estafa, se hicieron con unos 9.000 euros mediante esta técnica. Los estafadores se presentaban en los domicilios de las víctimas, todas ellas octogenarias de entornos rurales, y les exigían el dinero bajo amenazas.

La investigación policial comenzó en mayo cuando se recogieron las primeras denuncias. Las diligencias instruidas junto a los dos detenidos han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia del municipio de Astorga (León).

Por el momento, se han identificado a 12 víctimas, pero no se descarta que ambos detenidos puedan estar relacionados con casos de la misma naturaleza.