Cuatro mujeres heridas tras volcar en un camino en la provincia de Zamora

Cuatro mujeres han resultado heridas este sábado tras volcar en un camino por el que circulaban en un turismo en el camino de Valdelayegua, en Fuentes de Ropel (Zamora).

Los hechos han ocurrido sobre las 09:49 horas, cuando se ha recibido una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León alertando de que un turismo había volcado en el citado camino en dirección a Villalobos.

El alertante precisaba que cuatro mujeres habían resultado heridas, aunque en un principio de carácter leve.

Desde el 112 de Castilla y León se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y al servicio de emergencias del Sacyl, que ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil, sin que haya trascendido por el momento si las víctimas han necesitado de traslado a un centro hospitalario.