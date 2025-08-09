La Diputación de Zamora estudia sancionar a la empresa del servicio de recogida de residuos

Imagen de archivo de un camión de recogida de residuos de la provincia de Zamora.

La Diputación de Zamora ha anunciado este sábado, 9 de agosto, que ha detectado "incumplimientos" en varias localidades por parte del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y está estudiando la imposición de las sanciones pertinentes recogidas en el contrato.

A través de un comunicado remitido a los medios de comunicación, han avanzado que han emitido un nuevo requerimiento a la concesionaria ante las incidencias registradas en la recogida de los contenedores de reciclaje (amarillo y azul).

En el mismo instan a la empresa a cumplir "estrictamente" las prescripciones técnicas del contrato y a reforzar la recogida en todos los puntos donde "sea necesario por razones públicas" y "debido al notable incremento de población que registran muchos municipios durante los meses de verano".

El presidente en funciones de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte, ha pedido expresamente, a través del presidente del Consorcio Provincial para la Gestión de Residuos, Ramiro Silva, que la empresa proceda "de manera inmediata" al vaciado de los contenedores de reciclaje en las localidades donde se han detectado dichas acumulaciones.

Asimismo, han asegurado que en la institución provincial se mantienen en contacto directo con aquellos municipios que han comunicado incidencias o deficiencias del servicio, "con el fin de canalizar las demandas y darles respuesta urgente".

De forma paralela, los técnicos del Consorcio Provincial de Residuos ya están trabajando en la redacción del nuevo pliego de condiciones para la licitación del servicio, ya que la concesión actual termina el próximo año.

El documento deberá aprobarse en la Asamblea del Consorcio Provincial, organismo en el que se integran las mancomunidades y los municipios de gran población no mancomunados.

Desde la Diputación se pide "responsabilidad" a los usuarios para no depositar en estos contenedores residuos impropios, como escombros, persianas o cajas de plástico de bebidas, ya que están provocando averías en los mecanismos de compactación de los camiones de recogida y contribuyendo a las incidencias registradas.

Igualmente, la empresa ha comunicado que han reforzado el servicio con un camión propio y que este lunes se incorporará un nuevo conductor, con el fin de agilizar el vaciado de los contenedores de reciclaje en los municipios que se hayan visto más afectados.

"La recogida de residuos, y en particular el vaciado de los contenedores de reciclaje, es un servicio esencial que debe adaptarse a las necesidades reales de cada época del año, especialmente en verano, cuando la población se multiplica en muchos pueblos. La empresa tiene que responder con responsabilidad y eficacia", ha subrayado López de la Parte.