El aumento de turistas en la provincia de Zamora abre la puerta al Patronato a ofrecer más visitas guiadas en nuevos destinos
La Diputación Provincial plantea ampliar la oferta de 'Déjate Llevar por Zamora' tras una temporada "excelente".
El programa 'Déjate Llevar por Zamora' ha alcanzado cifras históricas de participación en la temporada estival de 2025. La alta demanda registrada llevará al Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora a estudiar una ampliación del número de fechas y la incorporación de nuevos destinos en próximas ediciones.
El presidente en funciones de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte, participó este sábado en la visita guiada al Monasterio de Granja de Moreruela, incluida en el programa.
Según ha explicado, estas rutas turísticas "están siendo un auténtico éxito" y este año se han incrementado tanto en frecuencia como en enclaves, con novedades como La Hiniesta.
López de la Parte ha hecho un balance positivo de la temporada, asegurando que "está siendo un verano excelente para el turismo en la provincia". El también diputado de Turismo ha destacado la alta ocupación en los alojamientos rurales y la presencia de numerosos visitantes en los pueblos, tanto turistas como propietarios de segundas residencias.
"Zamora se confirma como un destino de interior de referencia, capaz de atraer visitantes por su patrimonio, su naturaleza y su oferta cultural", ha subrayado el presidente en funciones.
También ha señalado los buenos resultados de la campaña "Zamora a la fresca", centrada en promocionar playas fluviales y el Lago de Sanabria, con el objetivo de impulsar el turismo familiar.
"El turismo funciona, y seguiremos apostando por él como motor de empleo y desarrollo para nuestros pueblos", ha concluido.