De risoterapia a coctelería sin alcohol: la Diputación de Zamora ofrece un verano activo a los jóvenes de la provincia

Visita de Víctor López de la Parte y Juan del Canto al campamento en la Fundación Rei Afonso Henriques

La Diputación de Zamora ha puesto en marcha un verano activo y diverso para los jóvenes de la provincia. Bajo la coordinación del Área de Juventud, se desarrollan dos campamentos que reúnen a 154 participantes. Estas iniciativas combinan actividades recreativas, formativas y culturales para distintas edades.

El presidente en funciones de la Diputación, Víctor López de la Parte, acompañado por el diputado de Juventud y Deportes, Juan del Canto Sevillano, han visitado esta mañana el Campamento Transfronterizo 2025 en la sede de la Fundación Rei Afonso Henriques de Zamora.

El Campamento Transfronterizo se divide en dos turnos. El primero, del 13 al 20 de julio, acogió a niños de 9 a 14 años, que participaron en talleres de conservas, risoterapia y visitas culturales, como la ruta por los puentes romanos de Sogo, además de actividades propias de campamento.

El segundo turno, que comenzó el 2 de agosto y finalizará el día 10, está dirigido a jóvenes entre 15 y 18 años. Incluye talleres de coctelería sin alcohol, charlas sobre adicciones a pantallas y tecnologías, con la norma de no usar teléfonos móviles durante la estancia, composición musical con Miguel Inadaptado y visitas al Centro de Interpretación del Barro.

Además, la Diputación organiza el Campamento de Verano de San Pedro de las Herrerías, que se celebra del 26 de julio al 2 de agosto con 90 jóvenes. Las actividades incluyen parque de cuerdas, kayak y recorridos culturales.

Oferta todo el año

Estas iniciativas forman parte de un programa anual que incluye actividades de aventura como láser kombat y tiro con arco en más de veinte localidades, talleres para el uso seguro de internet en catorce municipios, programas de prevención de trastornos alimentarios en institutos y ayuda para mejorar técnicas de estudio en cinco municipios.

Asimismo, la Diputación impulsa otros eventos importantes culturales, como Drumfest 25, cursos internacionales de música, programas de fomento a la lectura y colaboraciones con el Consejo Local de la Juventud.

Con esta oferta, la Diputación de Zamora explica que reafirma compromiso con la juventud, proporcionando espacios de ocio saludable, formación y participación que favorecen el desarrollo personal y social, tanto en el medio rural como en la capital.