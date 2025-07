La zamorana con la mejor nota de la PAU: “Estudiar Aeroespacial será mi forma de tocar el cielo”

A sus 18 años recién cumplidos, Jimena Bartolomé Blanco no solo tiene claras sus prioridades, sino también los pasos que piensa seguir.

Este verano, después de recibir la noticia de que era la mejor nota de la PAU 2025 en Zamora, ha encontrado por fin un respiro. “Fue una sorpresa muy bonita. Sabía que me había salido bien, pero no me imaginaba estar la primera”, confiesa con modestia.

Estudiante del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, natural de Toro, ha conseguido un 13,654 que le abre prácticamente todas las puertas. Y ha elegido una: Ingeniería Aeroespacial.

Lo hizo sin grandes expectativas, pero con la tranquilidad de haber dado lo mejor de sí: “Salí contenta porque pensé que me había salido bien, que entraría en la carrera, pero entre los mejores y tan bien, la verdad, no me lo esperaba”.

La sorpresa llegó por correo electrónico. “Decía que estaba entre las cien mejores, pero no especificaba la posición. Luego vi el listado y fue muy emocionante. No solo por ser de Zamora, también por estar entre los primeros a nivel de distrito”, recuerda.

Tardes de estudio y deporte para desconectar

Su receta para el éxito no incluye noches sin dormir ni jornadas maratonianas.

“Nunca me pegué palizas. Soy de estudiar por la tarde y dormir bien. Algún fin de semana previo a exámenes sí madrugué un poco más, pero siempre intenté descansar y desconectar con deporte. Nada de obsesiones”.

La clave, insiste, ha sido el trabajo constante a lo largo del curso, acompañado de confianza y buena gestión del estrés: “Intentaba pensar que, al fin y al cabo, es solo un examen, y que si algo salía mal siempre hay más oportunidades”.

“Siempre me llamó la atención la ingeniería aeroespacial”

Cuando se le pregunta por qué se esforzó tanto, responde con claridad: “Mi motivación era entrar en la carrera que quería. Eso fue lo que me impulsó cada día a superarme”.

Esa carrera es Ingeniería Aeroespacial, que estudiará en la Universidad de León.

“Siempre me llamó la atención, y este último año lo tuve claro. Me informé sobre las salidas laborales, dentro y fuera de España, y fue la opción que más me convenció”.

Aunque aún no sabe si su futuro estará en España o fuera, contempla ambas posibilidades. “Es un sector que está creciendo aquí, pero también me gustaría vivir una experiencia en el extranjero. No lo descarto”.

No hay que tener miedo

Jimena no olvida lo que se siente al comenzar Bachillerato, y lanza un consejo a quienes ahora inician ese camino: “Que se quiten el miedo. La gente lo pinta como algo agobiante, pero con calma y esfuerzo se puede sacar. Incluso se pueden conseguir mejores resultados de los que esperas”.

Sobre el sistema educativo, cree que debería haber un cambio de enfoque. “Se centra demasiado en lo teórico. Una base es necesaria, sí, pero también vendría bien potenciar la parte práctica y ofrecer más equilibrio cuando eliges rama. Si haces el científico, por ejemplo, te pueden pesar mucho algunas asignaturas de letras”.

Un verano para desconectar

Tras la intensidad del curso y los exámenes, Jimena se ha dado permiso para desconectar.

“Desde que terminé la PAU, descanso total. En septiembre tocará volver a empezar, pero ahora es momento de recargar pilas”.

A su corta edad, Jimena ya habla con la madurez de quien sabe lo que quiere, pero sin perder la calma ni dejar de disfrutar del camino. Ingeniería Aeroespacial será su próximo reto. Y León, su nueva casa.