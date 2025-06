Plex confiesa las terribles amenazas de muerte recibidas en su tercera vuelta al mundo: "Nos iba a matar a todos"

Los viajes del youtuber zamorano Yo Soy Plex nunca se caracterizan por la tranquilidad precisamente. Al contrario. El toresano siempre regresa a España con alguna anécdota y varios sustos que contar.

Y su tercera vuelta al mundo no ha sido una excepción. Tal y como confesó la pasada noche del jueves en El Hormiguero, en esta aventura en la que se embarcó hace ocho meses y que ha ido retransmitiendo en su canal de YouTube, Plex ha vivido varios momentos desagradables marcados por los nervios, la tensión e incluso el miedo.

Uno de ellos aconteció durante su estancia en Estados Unidos. Un día, el zamorano y sus amigos quedaron con el célebre cantante Myke Towers y juntos decidieron alquilar unas motos de agua.

El arrendador ya les había advertido de que si volcaban una de las motos tendrían que pagar una multa de más de 1.000 euros, con la mala suerte de que a Paconi, el manager del creador de contenido "se le volcó sola de repente".

Fue entonces cuando, según reveló Plex, el hombre que les alquiló las motos se acercó para decirnos que teníamos que pagar la moto. Pero no solo eso, sino que la cosa llegó al punto de que este profirió importantes amenazas de muerte al youtuber y sus acompañantes.

"Iba y venía todo el rato con una moto diciendo que si no pagábamos nos iba a matar a todos, pero luego Myke le dijo unas cuantas cosas y ya le calmó", recordó.

Un episodio que definió como "una anécdota un poco rara", que ahora el zamorano recuerda entre risas y ya sin el susto metido en el cuerpo. Y todo, gracias a que estaba Myke, "que le había caído bien", añadió.

El youtuber zamorano Yo Soy Plex en un vídeo de YouTube YoSoyPlex

Si bien, esta no fue el único altercado vivido por el toresano y su pandilla en su tercera vuelta al mundo.

Según reveló a Pablo Motos, Trancas y Barrancas, también le amenazaron de muerte en Hawai.

"Estábamos bajando de un avión de una isla a otra y un hombre empezó a decir: 'Estos españoles son muy ruidosos'. Según bajamos del avión, yo me quedé en el pasillo esperando a mis amigos y el tío me dijo: 'Aparta de mi camino'".

Ante esto, Plex respondió: "Qué te pasa, si no he hecho nada, y ya me empezó a decir que fuera nos íbamos a matar y que me había metido con la persona equivocada", confesó.

Y es que, aunque hasta la salida del aeropuerto "el tipo nos fue diciendo todo el rato que nos iba a matar", al salir, el youtuber y su grupo se marcharon al coche y el hombre tomó su camino sin que, afortunadamente, nada pasara.

Terremoto en Japón

No hubo más amenazas, pero sí más sustos, en concreto, en Japón.

El toresano y sus amigos estaban grabando cuando, de pronto, empezó a sonar la sirena de terremoto.

Tras realizar esta confesión, Yo Soy Plex explicó a Pablo Motos que "en Japón se prevé que va a haber un terremoto muy fuerte en los próximos 30 años". "Puede pasar hoy, en 30 años o en 50, pero 100% va a pasar y va a estar entre el 8 y el 9,5 en la escala de Richter", afirmó.

Plex, al escuchar la sirena, pensó que el día había llegado. Pero nada más lejos de la realidad. "Yo estaba grabando y de repente empezó a sonar en medio de la ciudad el sonido del terremoto y dije: 'nos ha tocado', pero no, era un simulacro", recordó.

Con todo ello, Plex y su séquito han vivido un viaje marcado por los altercados. Sin embargo, esto no ha impedido que ni el zamorano ni su pandilla hayan conseguido disfrutar, y a lo grande, de una tercera vuelta al mundo que suma miles y miles de visualizaciones.