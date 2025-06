Segovia se suma al paro de cinco minutos convocado en Zamora por la supresión de paradas del AVE

La provincia de Segovia se unirá al paro simbólico de cinco minutos convocado en Zamora el próximo 17 de junio como protesta por la supresión de varias frecuencias del AVE Vigo-Madrid en las estaciones de Otero de Sanabria (Zamora), Segovia y Medina del Campo (Valladolid).

Así lo ha confirmado el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, quien ha desvelado que "ayer por la noche", había hablado con el alcalde de Segovia, José Mazarías, para comunicarles que "se suman al paro; ya han hecho también un cartel específico".

Además, Faúndez, contaba posteriormente que confía en que su homónimo en la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, también se unirá al acto simbólico para toda la provincia.

La protesta pretende visibilizar el "atropello a la provincia de Zamora" y denunciar lo que el presidente califica como una "decisión política injusta" por parte de Renfe.

Faúndez ha cargado contra el director de la empresa pública, Álvaro Fernández Heredia, al que acusa de "faltar a la verdad" y de estar más pendiente de las redes sociales que de buscar una solución al problema.

"Lo que tiene que hacer es gastar su tiempo como empleado público, pagado con dinero público, en resolver un problema que ha creado", ha añadido.

El presidente provincial ha reiterado que el paro será de cinco minutos, aunque ha señalado que "quien lo quiera hacer de 10 minutos que lo haga, quien lo quiera hacer de media hora que lo haga".

Lo importante, ha subrayado, es "transmitir al presidente de Renfe, al ministro de Transportes, Óscar Puente, y al Gobierno de España que Zamora se para porque está en contra de una medida arbitraria que atropella los derechos de los ciudadanos".

Boicot legal a Renfe

En cuanto a la propuesta del partido Zamora Sí de comprar billetes de tren para que el AVE circule vacío de Vigo a Madrid como forma de protesta, Faúndez ha evitado valorar directamente la iniciativa y solo ha manifestado que "cualquier propuesta me parece correcta".

Aunque el presidente provincial sí ha matizado que iniciativas de ese tipo tienen "un coste económico que alguien tiene que asumir". Algo que de "forma personal" estaría dispuesto a hacer, según ha asegurado.

El presidente de la Diputación también ha recordado que se están analizando posibles acciones legales para tratar de frenar la medida de Renfe.

Pero ha puntualizado que cualquier acción legal debe plantearse con fundamento jurídico sólido y no como un gesto simbólico o mediático.

Según ha explicado, la Diputación de Zamora ha consultado tanto a sus servicios jurídicos internos como a asesores externos, y por el momento no puede presentar un recurso porque Renfe no ha facilitado la resolución oficial del Consejo de Administración que justifique la medida.

"No podemos recurrir algo con un documento que no tenemos", ha reiterado. Por lo que asegura que la Diputación actuará con responsabilidad institucional y no se dejará llevar por presiones externas.

"No queremos que mañana, en una red social, ni el ministro ni el director de Renfe nos digan que recurrimos solo para meter ruido", ha añadido.

Faúndez ha insistido en que, cuando se dé el paso legal, será porque existe "una posibilidad jurídica real" y no por razones "mediáticas", ya que la institución provincial "no va a hacer" una denuncia "solo para hacer ruido" si no tiene recorrido legal.

Así que la Diputación de Zamora ha solicitado el documento por vía parlamentaria, a través de los representantes zamoranos en el Congreso y el Senado.

Además, el pleno de la Diputación previsto para este viernes incluirá una moción formal para pedir el cese del director de Renfe.

Faúndez ha explicado que se solicitará su dimisión "porque ha mentido", al recordar que el 29 de abril Renfe emitió una nota de prensa asegurando que no se modificarían horarios ni servicios en la provincia de Zamora, algo que cambió apenas quince días después.

Faúndez ha insistido en que "nunca había calado tanto en la provincia un sentimiento de atropello a los derechos de los ciudadanos", y confía en que otras localidades afectadas, como Medina del Campo, también se sumen a la protesta.