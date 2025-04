El Ayuntamiento niega que las negociaciones con policías y bomberos estén rotas y les pide "menos ruido y más propuestas"

Los bomberos y policías del Ayuntamiento de Zamora continúan en pie de guerra con el Consistorio por sus actuales condiciones laborales y contra los nuevos cuadrantes.

Estos, según han explicado ellos mismos, permiten que los agentes sean llamados a trabajar cuando se celebren eventos en la ciudad, pese a que estén en sus días de descanso o entre turnos.

Y es que, esto, precisamente, ha sido lo que los ha llevado a concentrarse en varias ocasiones, amenazando con no dejar de hacerlo hasta conseguir lo que llevan días reclamando.

Un cambio en la actitud del Ayuntamiento y una reunión con la concejala de Personal, Recursos Humanos y Diálogo Social, Laura Rivera, en la que poder negociar y, con ello, solucionar los problemas derivados de esta medida, así como actualizar los complementos salariales.

La última vez que lo hicieron fue el pasado lunes, cuando unos 80 policías municipales y bomberos del Ayuntamiento protagonizaron una protesta en la que, además, denunciaron la “ausencia de respuesta” a sus reivindicaciones y reclamaron continuar la negociación al considerar que sin esta, “no hay solución”.

Este martes, ha sido la propia concejala de Personal, Laura Rivera, la que ha comparecido públicamente para informar, desde el punto de vista del equipo de Gobierno, cómo se encuentra la negociación con policías y bomberos.

A este respecto, la edil ha asegurado que, “aunque policías y bomberos afirmen que no existe negociación, esto no es cierto”. “Por parte de la concejalía no se ha roto la negociación, ni se ha tenido conocimiento de que la haya roto la parte sindical”, ha empezado diciendo.

Tras ello, ha tachado de “absolutamente desproporcionada” la reacción de los profesionales, teniendo en cuenta que “no se ha quitado ningún derecho, ni se han perjudicado las condiciones laborales de estos trabajadores”. Al contrario, “este equipo de Gobierno las ha mejorado en la medida de lo posible”, ha defendido.

Así, más allá de negar que se haya “anulado, restringido o modificado” algún derecho laboral, la concejala ha aprovechado la ocasión para desmentir otros temas “que se han denunciado públicamente”.

Entre ellos, ha destacado las declaraciones que acusan al Consistorio de quitar a policías y bomberos a disfrutar “de sus fiestas y su vida familiar”, dado que, según ha explicado, “en la Policía se mantiene el funcionamiento de las bolsas de refuerzos y de horas extras que se acordó en 2017, con llamadas anticipadas o no y sus retribuciones, mientras que en los Bomberos está recogido en el acuerdo del año 2010”.

En este sentido, Rivera ha querido dejar claro que “ni las horas, ni las llamadas, ni el funcionamiento de los servicios extraordinarios dependen de la Concejalía o el servicio de personal”, sino que quien realmente tiene la capacidad de hacerlo, tal y como se recoge en los acuerdos citados, es el jefe de servicio de ambos cuerpos, por ser quienes saben “las necesidades del servicio”.

La concejala también ha defendido que, aunque desde el equipo de Gobierno son conscientes de que “habrá días de difícil conciliación”, para ella es importante señalar que la jornada de los bomberos es de un día de trabajo y cuatro de descanso, y la de policías con dos turnos es de entre dos y tres días de trabajo a la semana y entre cuatro y cinco libres.

“Para que quede claro, los bomberos trabajan 63 días al año y los policías entre 105 y 115 días a dos turnos. Hacen las horas que corresponde y horas extraordinarias cuando corresponde al criterio de la jefatura de policía”, ha apuntado.

Laura Rivera también ha querido aprovechar la ocasión para aclarar dos cuestiones en relación al cuadrante de los policías. En primer lugar, ha revelado que su elaboración corresponde a la propia Policía, mientras que el Servicio de Personal y la Concejalía es la encargada de fijar el número de turnos de trabajo.

Tras ello, la concejala de Personal se ha centrado en enumerar los diferentes “avances o principios de acuerdo” que se han producido durante las negociaciones que, según ha reiterado, “no están rotas”.

Así, ha confesado que el permiso de lactancia pactado es exactamente igual que el de los empleados con jornadas de oficinas, de una hora por cada 7,5 de trabajo, en lugar de una hora por jornada laboral.

También ha señalado que se ha avanzado en el compromiso de que estos profesionales tengan las reducciones horarias en vacaciones y fiestas de los demás funcionarios, si no estuvieran compensadas ya en su jornada; así como en el acuerdo de introducir la segunda actividad para mayores de 55 años en bomberos, similar a la de la policía o de acuerdo con el borrador de la ley en CyL para estos servicios.

La concejala también ha afirmado que desde el Ayuntamiento se ha respondido que se va a hacer la petición de un desglose y aumento del CE de bomberos y los niveles de ambos colectivos con la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo de todos los empleados públicos.

Sobre la valoración de peligrosidad y nocturnidad, ha confesado que esta ya está incluida en el Complemento Específico, y ha defendido que, aunque los profesionales pretenden aumentarlo, este complemento “ya es superior a los funcionarios de su grupo en 416 euros al mes los bomberos y 369 euros los policías”.

Del mismo modo, Laura Rivera ha destacado el “compromiso” del equipo de Gobierno de implantar la carrera profesional tomando como referencia la de la Junta de Castilla y León, “y negociando las especificidades de bomberos y policías si fuera necesario”, y también de incluir una gratificación para todos los empleados por jubilación en función de los años trabajados en el Ayuntamiento.

Finalmente, la edil ha señalado que aún “hay más temas pendientes de estudio que parecen razonables” y que la Concejalía de Personal está “dispuesta a negociar, siempre en el marco de la legalidad y de las posibilidades económicas, y siempre dentro de la proporcionalidad y responsabilidad de quienes tenemos que decidir sobre el dinero de la sociedad”.

Así, ha defendido que desde el Ayuntamiento “seguimos manteniendo el diálogo social, no sólo con bomberos y policías, sino con todos los empleados públicos del ayuntamiento”, al tiempo que ha explicado que, “si no van más deprisa las respuestas a las demandas sindicales, no es por falta de la voluntad política, sino porque requieren informes técnicos”.

Con todo ello, ha manifestado que “seguimos esperando propuestas concretas de los representantes sindicales sobre los temas en que hubo inicio de acuerdo, o que quedaron pendientes”.

También ha rogado a los manifestantes que, por respeto a los compañeros de trabajo y a los ciudadanos que hacen trámites en el ayuntamiento, las movilizaciones sean “menos ruidosas, tal y como ha recomendado el servicio de salud laboral”. “A ser posible, menos ruido mediático y más nueces o propuestas”, ha concluido.