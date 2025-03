Las joyas textiles de Toro: tesoros de pura tradición y arte que brillan en Maestros de la Costura Celebrity

La localidad zamorana de Toro se convertía anoche en protagonista del último episodio de Maestros de la Costura Celebrity, con un reto centrado en la recreación de dos de los trajes tradicionales más representativos de la ciudad: el de Viuda Rica y el de Labradora.

Estos atuendos, icónicos por su riqueza en detalles y su confección artesanal, han sido el centro de la prueba de exteriores, que ha puesto a los aprendices frente a un nada desdeñable desafío técnico y cultural de gran envergadura.

Elegir Toro no ha sido fruto del azar, y así lo explicaba la presentadora, Raquel Sánchez Silva. Y es que el municipio zamorano es un lugar conocido por su legado histórico y sus coloridas tradiciones, donde la moda y la cultura se entrelazan en sus calles y festividades.

Por ello, la presentadora explicaba que "fascinados por su encanto", esta semana llegaban a Toro para enseñar a España estos "auténticos tesoros textiles que las familias custodian con cariño infinito y que van pasando de generación en generación".

Raquel Sánchez Silva añadía que "se trata de creaciones artesanas elaboradas con los más nobles tejidos. Contemplar estas creaciones supone asistir a una clase magistral de costura en sí misma, un auténtico ejercicio de celebración de la riqueza artesanal que desde Maestros de la Costura no nos cansaremos de reivindicar".

Por eso, Mario González y Antonio Martín, de la Asociación Etnográfica Don Sancho, han sido los encargados de explicar que "estas piezas de indumentaria son trajes joya; se tarda entre tres y cuatro años en terminar su confección". Algo que ha dejado completamente impresionados a los concursantes, que tenían que completar su prueba en 90 minutos.

Desde la Asociación Etnográfica Don Sancho hacen un trabajo de ensalzamiento de este patrimonio textil porque tienen "un valor incalculable" y son patrimonio familiar de las vecinas de Toro. "Queremos poner en valor esas horas que pasaron de dedicación para que sus nietas e hijas luzcan así de guapas", explicaron.

La misión de los concursantes ha sido replicar fielmente los mencionados trajes, considerados auténticas joyas textiles tanto por su compleja elaboración como por los materiales usados, tales como el terciopelo y los bordados en oro, que requieren años de dedicación por parte de las artesanas locales.

El equipo de Pilar Rubio ha asumido la tarea de confeccionar el traje de Labradora, mientras que el grupo liderado por Carmen Farala se ha encargado del traje de Viuda Rica. A pesar de contar con solo dos horas para realizar un trabajo que tradicionalmente llevaría meses, los concursantes se han esforzado al máximo por lograr un resultado digno de los trajes originales.

El miembro del jurado Lorenzo Caprile no ha dudado en recordarles la importancia de la precisión en estos trabajos: "No me falléis", ha avisado el diseñador, que es buen conocedor de la indumentaria tradicional zamorana.

La tensión ha aumentado en los minutos finales, pero el equipo de Carmen Farala se ha alzado con la victoria tras una votación del jurado popular, representado por toresanas ataviadas con el traje tradicional toresano. De este modo, Carmen, Laura Sánchez y Terre han pasado a ser las primeras semifinalistas de la edición.

La generosidad y liderazgo de Carmen han quedado patentes cuando ha decidido colaborar con el equipo rival para asegurar que ambos grupos terminaran sus trajes a tiempo, demostrando que la competición no solo es cuestión de talento individual, sino también de trabajo en equipo y solidaridad.

Resumen de la noche en el taller

La noche de Maestros de la Costura ha sido especialmente emocional, ya que los aprendices han tenido que recrear un look del pasado, contando con la ayuda de sus familiares.

Esta fase de la competición ha estado marcada por la nostalgia y la unión familiar, dando lugar a momentos de gran emotividad. Además, la visita sorpresa de la icónica Bibiana Fernández ha añadido un toque especial al taller, rememorando la importancia de la innovación y la autenticidad en la moda.

Finalmente, los aprendices han cerrado la jornada con un desafío inspirado en la tendencia Tennis Core, que conecta la moda y el deporte. Como sorpresa, ninguno de los concursantes ha sido eliminado en esta ocasión, en un giro de guion muy emocionante y feliz de cara a la recta final del programa.