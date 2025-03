La Cueva del Jazz enciende Zamora en marzo y abril, cargados de rock, folk, teatro y música urbana

La Cueva del Jazz de Zamora está a por todas y llega con toda la energía a los meses de marzo y abril, coincidiendo además con la cercanía a las vacaciones de Semana Santa. Por ello, ya ha comenzado con una programación musical muy variada las próximas semanas, donde artistas y grupos de distintos estilos están a punto de pisar sus tablas. La sala de conciertos zamorana abre el abanico para ofrecer desde el rock más contundente hasta propuestas de improvisación teatral y fusiones entre folk y rap.

En marzo, la cita se abre con Parquesvr, quienes ofrecerán un concierto el 14 de marzo a las 21.00 con entradas ya agotadas. Este grupo madrileño, que combina el rock con tintes de teatro del absurdo, hip-hop y synth-pop, presentará su nuevo disco 'Si molesto os vais', grabado tras intensas jornadas en importantes festivales.

Con casi quince años de trayectoria, Parquesvr se ha forjado un espacio entre lo alternativo y lo performance, destacándose por temas virales como 'Lance Armstrong' y 'Pero'.

Parquesvr.

Al día siguiente, el 15 de marzo, la velada se enriquecerá con la doble propuesta de Break The Senses y Kirson. A partir de las 20.30 se abrirán las puertas para disfrutar de dos bandas en una misma noche.

Break The Senses, power girl trio malagueño formado por Rocío García, Priscila Rey y Alex Cano, han conseguido reconocimiento nacional tras participar en concursos y festivales, y ahora presentan su nuevo álbum 'The Rebels', producto de una colaboración con destacados productores.

Paralelamente, Kirson, banda de stoner y grunge originaria de Zamora, complementa la noche con su sonido influenciado por clásicos como Black Sabbath y Led Zeppelin, en una formación que hoy cuenta con Miguel Ángel Ayuso, Álvaro Bartolomé, Manuel Pérez y Carlos Carpio.

El 20 de marzo, Alfonso Acedo, bajo el nombre artístico 'Kálamar', se subirá al escenario a las 21.00. En el marco del XXII Ciclo de Grupos Zamoranos, este músico, que comenzó a tocar en los trayectos familiares entre Valladolid y Zamora y dio sus primeros pasos en los ’90 tras tomar prestada una guitarra, ofrece un espectáculo íntimo en el que combina sus propias composiciones y versiones en un formato desnudo, salpicado ocasionalmente por bases caseras.

Especialmente interesante es la propuesta musical del viernes 21. Ese día llega a La Cueva del Jazz, Carmen 113 con su propuesta con su 'DIVA TOUR', un viaje musical que invita a expresar emociones sin reservas. Con más de 15 millones de escuchas en Spotify, y 100.000 oyentes mensuales, el grupo viene a por todas con sus nuevas canciones, que recogen toda la energía recibida en estos dos años tan completos.

Será a partir de las 21.00, con un concierto para quienes buscan bailar y llorar al compás de su nueva gira de salas. Si te gusta Miss Caffeina, The1975, Love of Lesbian, La Casa Azul, The Weeknd o Parcels, no te los puedes perder.

CARMEN 113

La tarde del sábado 22 estará marcada por la presencia de Susan Santos, quien a las 21.00 presentará 'Sonora', su sexto álbum de estudio. Grabado en Madrid y producido en colaboración con José Nortes, este disco recoge un universo desértico a través de una fusión de estilos que van desde el western hasta la psicodelia.

Con una carrera que le ha llevado a compartir escenario con artistas de renombre y a recibir importantes galardones, la guitarrista zurda y cantautora se muestra en este concierto con la fuerza de su propuesta personal.

El teatro toma protagonismo el 27 de marzo con la nueva sesión de la segunda temporada de Improperios, a cargo de Contra Tiempo Teatro. A partir de las 21.30, el espectáculo de improvisación invita al público a proponer situaciones y personajes, dando lugar a una velada en la que lo inesperado se convierte en la esencia del entretenimiento.

El 28 de marzo, Mamá Ladilla regresa a escena en su gira nacional con parada en Zamora. Este trío de punk-rock, fundado en 1994 por Juan Abarca junto a Llors Merino y Ferro, ha sabido reinventarse a lo largo de los años, experimentando cambios en su alineación y sonoridad, sin abandonar jamás la crudeza de sus propuestas.

Con un extenso recorrido que abarca discos como 'Arzobispofobia' y 'Exhuma y sigue', la banda se presenta a las 21.00 para ofrecer una muestra de su inconfundible repertorio.

Finalmente, el cierre de la programación de marzo llega el 29, cuando Mala Memoria prepara una noche de rock and roll a partir de las 21.00. Con raíces en un proyecto prepandémico y una evolución marcada por la fusión de influencias clásicas y contemporáneas, el grupo zamorano, integrado por Chema Martín, Kenny Malillos, Javier Álvarez y Aurelio Pérez, busca consolidar una nueva etapa musical basada en la evolución y el disfrute colectivo.

Abril

En abril, la música no para ni un minuto con una doble función el 4 de abril, en la que Grande Amore y Vacaciones Permanentes se alternan a partir de las 20.15 horas en la sala zamorana.

Grande Amore se autodenomina el grupo más ruidoso de su generación, entregando un rock en el que la distorsión y la actitud marcan el tono, mientras que Vacaciones Permanentes fusiona rock desquiciado con electrónica ochentera para capturar el espíritu de quienes se sienten incomprendidos en un mundo errante.

El 5 de abril, The Son of Wood, compuesto por siete miembros que han forjado una complicidad innegable en escena, invita a vivir la experiencia de un concierto que mezcla folk y rap. Con un setlist cuidadosamente trabajado, la banda propone una narración musical que permite al espectador empatizar y participar emocionalmente en cada nota.

The Son of Wood

La noche del 10 de abril está reservada para los rockeros franceses de Overdrivers, que se presentan a las 21.00. Con un recorrido que comenzó en 2015 y un sonido marcado por el uso extremo de amplificadores Marshall, la banda destaca por sus explosivos lanzamientos anteriores y ahora presenta su nuevo álbum 'Glory or Nothing', una apuesta por el hard rock moderno y sin concesiones.

El 11 de abril, Linaje, una banda surgida a finales de 2022 y encabezada por Aarón Romero, hijo de Kutxi Romero de Marea, ofrece en un concierto cuyas entradas ya han volado un mes antes de su estreno. Con su disco 'Desataron a los perros', la agrupación plasma un rock urbano y guitarrero que marca la llegada de nueva savia en la escena del rock español puro y duro.

Al día siguiente, el 12 de abril, Sinestesia se encarga de animar la noche con una propuesta basada en los grandes himnos de los festivales. Con un repertorio que abarca desde Vetusta Morla hasta Lori Meyers, el grupo genera una conexión inmediata con el público, asegurando una velada llena de energía y buen humor.

El 22 de abril, en vísperas del festivo, Gran Tráiler culmina su gira en el escenario de La Cueva del Jazz. Fundada en 2014 por los hermanos Aldo, Víctor, Mario y su sobrino Arkae, esta banda zamorana fusiona rock, country y blues, y ha dejado su huella con discos como 'Indígena' y 'Cuando las Luces se Apaguen', que reflejan una evolución sincera y arraigada en sus orígenes.

La tradición se mezcla con la intimidad el 24 de abril, cuando Ricardo Lezón, integrante de la banda vizcaína McEnroe, regresa en formato acústico para repasar más de dos décadas de carrera. Su concierto, marcado por la sencillez y la emotividad, promete un recorrido nostálgico y personal.

El 25 de abril, Midas Alonso, uno de los raperos más destacados de la sierra de Madrid tras el éxito de 'Brixton', presentará su primer disco 'MASTERCASTER'. Con un espectáculo que combina rap crudo, teatralidad y elementos cinematográficos, el artista ofrece una experiencia dinámica y novedosa que se perfila como uno de los eventos más sonados de la temporada.

Midas Alonso @midasalonsoaparicio Instagram

Finalmente, el 26 de abril, El Nido cierra la programación con un concierto a las 21.00 horas. Tras haber recorrido más de 170 escenarios con su primer LP 'Refugios a cielo abierto' y el sencillo 'TUCUCU', la banda se prepara para lanzar un nuevo disco a comienzos de 2025.

Su propuesta, enraizada en la tradición musical de Castilla y León, evoca el ambiente de una verbena contemporánea, en la que la pandereta y la plaza se reinventan para el oyente actual.