Año I después de Aldama para el Zamora CF, arranca el proyecto del sobrino de Lopera: "Vamos a dar alegrías"

El nuevo Zamora CF echa a andar. Atrás queda la época de Víctor de Aldama y es el momento de mirar al futuro. Y ese futuro tiene el nombre de Javier Páez Ruiz de Lopera, sobrino del bético Manuel Ruiz de Lopera y nuevo propietario de la entidad rojiblanca. Hoy se han presentado en el Ruta de la Plata para dar comienzo oficial a esta nueva etapa que pretenden que se base en “la transparencia y en la claridad”.

Junto a Páez ha estado su equipo de trabajo, aunque ha reconocido que será propietario y presidente, “viajaré mucho a Zamora”, ha anunciado. Lo primero que han querido aclarar es que no han podido reunirse con el Ayuntamiento pero que cuentan con su promesa de colaboración. Ha reconocido que aunque la operación ha sido “complicada”, finalmente “Víctor de Aldama presentó facilidades en todo momento y nosotros quisimos entrar en la operación y salieron todos los números”.

El presidente ha asegurado que ahora mismo “a un 95% está todo al día tanto en AFE como en Seguridad Social, que está todo saneado” mandando un mensaje de tranquilidad a afición y a trabajadores del club después de reconocer que han saneado un club “con una deuda grande”.

La campaña de abonados saldrá este viernes y ha pedido todo el apoyo de la afición. “Al final queremos apoyo. Igual que nosotros vamos a dar el máximo, nosotros vamos a dar el máximo para estar juntos y disfrutar”. Hoy ha sido anunciado el nuevo entrenador que será Juan Sabas, que ha reconocido que tenía relación con su tío Ruiz de Lopera. “Tiene un buen currículum y puede desencadenar una serie de triunfos aquí. Viene con mucha ilusión".

Lo que no ha querido marcarse el nuevo presidente es un objetivo de cara a la próxima temporada en Primera RFEF: “Vamos a intentar dar el máximo, jugar bien nuestro fútbol, dar las alegrías aquí y fuera de casa. No soy de prometer y no voy a prometer”. Lo que sí ha querido mandar es un mensaje de agradecimiento a Caja Rural de Zamora, su principal patrocinador.