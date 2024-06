De Aldama rompe su silencio desde que es investigado en el caso Koldo: "Siento que el nombre del Zamora se haya visto salpicado"

Han pasado varios meses desde que Víctor de Aldama, ya expresidente del Zamora CF, se viese inmerso en la trama del caso Koldo en calidad de investigado. Desde entonces, su presencia pública disminuyó a 0, sin que nada se supiese de él. Tras fraguarse de forma oficial la venta del club rojiblanco al Grupo Páez, liderado por Javier Páez Ruiz de Lopera, el sobrino del expresidente del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera, ha roto su silencio. "siento muchísimo que el nombre del Zamora, su escudo y su historia, se hayan vistos salpicados por todo esto", ha manifestado en su misiva.

De Aldama ha querido, además, apelar a su presunción de inocencia y ha manifestado su confianza en que "pronto pueda acabar esta horrible pesadilla". En la carta hecha pública a través de los servicios de prensa del club, el expresidente del Zamora CF ha asegurado que este es un día "muy duro" para él, pues nunca se imaginó que su despedida de esta "gran cuidad" y su "querido club" fuese a través de estas líneas y en una "situación tan complicada".

"Cuando hace seis años me ofrecieron emprender un proyecto deportivo en Zamora, lo hice pensando en que sería un negocio más, pero pronto me di cuenta que el Zamora Club de Fútbol iba a significar mucho más para mí. Lo supe desde el primer momento en el que nos presentamos públicamente un 5 de junio de 2018 y los socios nos dieron su confianza para hacernos cargo de la deuda y gestionar el club", ha añadido.

Su misiva ha continuado reconociendo que su trayectoria en el club ha sido una "responsabilidad y un enorme desgaste", pero éste se ha convertido en su "familia desde el primer momento". En esta línea, ha explicado que han sido "esa vía de escape" a la que ha acudido cuando las cosas a nivel personal o profesional "no iban tan bien" y por eso en un día como hoy le vienen a la cabeza "todos los momentos bonitos".

Lo sucedido estos meses considera que ha sido "muy injusto" y que le ha "destrozado la vida", por eso le da "muchísima pena" irse así tras todo el trabajo y lo que ha hecho "sin escatimar esfuerzos". "Durante todos estos años siempre he apostado por ofreceros un proyecto ganador y aunque algunas veces hemos tenido más suerte y otras menos, la realidad es que cogimos el club en Tercera RFEF y hoy está en Primera RFEF. Ahí están los récords, los resultados y los ascensos que siempre quedarán en la historia de nuestro querido Zamora", ha subrayado.

No ha querido obviar en sus líneas los agradecimientos a "todo el mundo", tanto a aficionados, que son con quienes "me emociono recordando cómo me decían en el Play Off contra el Sanse que no me fuera", a los patrocinadores por su "apoyo fundamental" y a "tanta y tanta" gente que le apoyado "incondicionalmente" a él y al club.

También se ha dirigido a los jugadores para darles las gracias por su "compromiso" en la defensa del escudo del Zamora CF y "en especial a la plantilla de este año por su enorme esfuerzo pese a todas las circunstancias que les ha tocado vivir". De igual manera, hay palabras para el entrenador y su "gran cuerpo técnico", dado que volvió al Zamora CF a "pesar de tener otras ofertas". "Volvió porque creía en mí, en el Zamora y en el proyecto y ha cumplido con creces las expectativas que todos teníamos depositadas en él", ha añadido.

A la prensa también se ha dirigido para expresar sus gracias tanto al club como a él, "aunque no lo haya sentido en estos últimos meses pese a mi derecho a la presunción de inocencia". "Entiendo que forma parte de su trabajo y que siempre quieren trasladar a los aficionados aquellos que sea noticia", matiza.

De Aldama se marcha del Zamora CF con el "corazón roto" y ha podido comprobar una frase que le dijeron que hoy ve que es "cierta": "A Zamora llegas llorando y te vas llorando". "Es duro, muy duro, pero en estos momentos era lo mejor. Pido perdón si algo he hecho mal o si me he podido equivocar en algo como ser humano, pero nunca he pretendido hacer daño ni nada malo al club. Al contrario, creo que puedo decir orgulloso que hemos sido un ejemplo en cómo hacer las cosas", ha recalcado.

Por último, ha insistido en que le da "muchísima pena" irse pero ha puntualizado que quiere que los aficionados sepan que lo ha "dado todo para que saliera esta operación. "He dejado de lado intereses personales y he pensado en los trabajadores del club, en sus familias y en vosotros, afición, que os merecéis disfrutar del equipo en Primera Federación. Deseo mucha suerte a los nuevos propietarios y celebraré todos los éxitos que estoy seguro llegarán. Aquí tenéis un zamorano más, os seguiré incondicionalmente desde la distancia y siempre os llevaré en el corazón", ha sentenciado.