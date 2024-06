El PP exige al Gobierno la fiscalidad diferenciada para Zamora: "Si gobernasen independentistas ya estaría en vigor"

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y el presidente de los populares en Zamora, José María Barrios, han anunciado este jueves, antes de participar en la Junta Directiva Provincial del partido, que su formación va a presentar una iniciativa para impulsar la fiscalidad diferenciada para la provincia y ha exigido al Gobierno su aprobación "inmediata".

"Nosotros somos un partido de Estado, tenemos un compromiso con la ciudadanía y con la defensa del interés general, tenemos más sentido de país que cualquiera de los socios de Pedro Sánchez y eso lo demostramos en el día a día desde la oposición que lideramos", ha afirmado Tellado, que ha asegurado que en ese ejercicio de "responsabilidad" se enmarca la iniciativa de reivindicar la fiscalidad diferenciada para la provincia de Zamora igual que tienen otras tres provincias de España: Soria, Cuenca y Teruel.

El portavoz popular en el Congreso le ha exigido al Gobierno "que dé los pasos necesarios para que se pueda aplicar" y para que sea una ventaja competitiva para luchar frente a la despoblación que sufre la provincia y ha señalado que "tiene que ser una obligación del Gobierno defender a esta provincia para que nadie sea menos que nadie". "Estoy seguro de que si aquí gobernasen los independentistas esto ya estaría en vigor", ha afirmado, asegurando que a Sánchez "no le preocupa Zamora tanto como Barcelona, Lleida o cualquier provincia del País Vasco".

Por su parte, el presidente del PP de Zamora, José María Barrios, ha asegurado que "se ha hecho todo el procedimiento que requiere la UE y solo falta que el Gobierno dé el paso". "Lo que pedimos es que Zamora vaya por la vía de pérdida de población en los últimos 10 años, cumplimos con ese requisito y solo falta que el Gobierno dé el paso para que se nos puedan aplicar esas bonificaciones y que vayan al tope. Necesitamos ayudas como el comer", ha señalado.

Tellado alaba el "magnífico resultado" del PP en Zamora en las europeas

Tellado ha alabado el "magnífico resultado" del PP en Zamora en las elecciones europeas, con un 47% de los votos, y ha señalado que es el resultado de "un trabajo intenso para movilizar al partido y para trasladar al conjunto de la sociedad zamorana la importancia de estas elecciones no solo para Europa sino para España". "Es obligación de la dirección nacional del partido acudir a Zamora a poner en valor el esfuerzo realizado y los resultados conseguidos", ha afirmado.

Tellado ha recordado que las elecciones las ganó el PP y ha asegurado que en España "ya no tenemos un Gobierno". "Hubo una mayoría de investidura que permitió a Sánchez llegar a la Presidencia pero no es una mayoría de Gobierno porque el PSOE no es capaz de aprobar leyes", ha afirmado, asegurando que los socialistas "no tienen los votos para que prosperen muchas de sus iniciativas legislativas".

Además, ha acusado al PSOE de "bloquear la tramitación de las iniciativas del PP ante la impotencia que le causa no ser capaz de aprobar ninguna de las suyas". "El Congreso está paralizado, la actividad está ralentizada y en este periodo de sesiones el PSOE se ha cargado hasta cinco sesiones plenarias para no pasar el mal trago de asistir a la derrota parlamentaria", ha afirmado.

Tellado pide a Sánchez que convoque elecciones "cuanto antes"

Tellado ha anunciado que el próximo martes, en la Junta de Portavoces del Congreso, los populares reclamarán que se habilite el mes de julio "para que se recuperen parte de los plenos perdidos durante este periodo de sesiones". "Ni el PSOE, ni la presidenta del Congreso aceptarán nuestra propuesta pero ante un Gobierno tan débil las Cortes tienen que estar más activas que nunca. Para controlar a un Gobierno que intenta eludir el control parlamentario y para poder seguir sacando adelante iniciativas", ha afirmado.

El portavoz ha denunciado también que la Cámara "tiene metidas en el congelador 15 proposiciones de ley que han sido admitidas a trámite, cuatro en el Congreso y 11 que provienen del Senado". "Tenemos un Gobierno paralizado por el miedo a las causas de corrupción que le persiguen y porque ha perdido la mayoría para seguir trabajando. La duración de esta legislatura solo depende de la decisión de Carles Puigdemont, tenemos un presidente secuestrado por los independentistas, paralizado por la corrupción", ha afirmado.

Tellado le ha pedido a Sánchez que "asuma la realidad" y "si no es capaz de gobernar que dé un paso al lado y que convoque elecciones cuanto antes". "La situación actual es insostenible, España no merece un Gobierno incapaz, paralizado e incompetente y esta situación no puede durar por más tiempo. El PP va a tratar de representar a la mayoría de la sociedad española y tenemos que trabajar para ser el partido que más se parece a España", ha zanjado.