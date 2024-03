El PSOE afea a la Junta que sí proteja la Pirámide de los Italianos y no otros 54 monumentos propuestos en Zamora

El procurador por Zamora del PSOE, José Ignacio Martín Benito, ha afeado al consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, que sí aprobara la declaración de la Pirámide de los Italianos como Bien de Interés Cultural y no las 54 propuestas que el socialista le ha hecho en la provincia de Zamora.

Martín Benito ha cuestionado la decisión de Santonja, acusándolo de obviar varias propuestas presentadas por el PSOE de Zamora en relación con otros monumentos de la provincia de amora. "Usted no me contesta a mí a la pregunta que le he hecho, que por qué esos bienes de interés cultural, que le he puesto nueve ejemplos, por qué no los incoa la Junta de Castilla y León cuando tiene las propuestas, cuando le ha instado las propias Cortes a hacerlo", indicaba.

El socialista zamorano ha entregado una lista detallada de 54 monumentos de Zamora que podrían ser considerados para la declaración como BIC, incluyendo desde "las trampas de lobos de la Alta Sanabria: el cortelho de Lubián y el curro de Barjacoba". Asimismo, ha sugerido que se elijan diez de estos monumentos en cada provincia para ser evaluados de manera equitativa.

El procurador también ha hecho hincapié en el estado de la escultura del Santiago Peregrino, que continúa en el exterior del templo de Santa Marta de Tera, criticando la falta de acción por parte del consejero, "Usted podría haber sido recordado como el consejero que puso a buen recaudo y salvó al Santiago Peregrino de Santa Marta, pero ha optado por declarar BIC, con todo el sesgo ideológico que lleva, la Pirámide de los Italianos", le ha reclamado

Martín Benito concluyó su intervención abordando las preocupaciones reales de la comunidad, destacando el problema de la despoblación: "¿Usted cree realmente que la Pirámide de los Italianos no fuera BIC le quita el sueño a la gente? Las auténticas pirámides que preocupan en esta comunidad son las pirámides de población, la pirámide invertida".