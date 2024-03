Carmen y Eloy inician el sueño de modernizar el comercio más antiguo de Zamora: El Redondel llega a Internet

Sumar 144 de historia se dice pronto, pero es toda una hazaña. Cuatro generaciones de la familia Peláez llevan dedicados en cuerpo y alma al que es ya el comercio más antiguo de Zamora: El Redondel. Esta mercería es la definición más pura y acertada de lo que es una tienda 'de toda la vida'. Y así se lo han hecho sentir a los miles de zamoranos que durante décadas han traspasado sus puertas en la Plaza Mayor, Amargura o El Polvorín.

Una tienda que se nutre desde sus inicios del amor y apoyo de los zamoranos. Hasta tal punto de que fueron los vecinos de la ciudad quienes bautizaron para la posteridad este comercio. En 1880, su fundador le otorgó su propio nombre al negocio: Almacenes Ambrosio Santiago, pero pronto los ciudadanos de Zamora extendieron el nombre de 'El Redondel', por la peculiar galería circular que aún hoy puede verse en el entresuelo de su tienda en la Plaza Mayor.

Así que este negocio supo adaptarse a los devenires de sus clientes desde sus inicios. Por lo que ahora, con una sociedad que ha cambiado por completo su forma de comprar, de informarse, de comunicarse y, prácticamente, de vivir, El Redondel está listo para hacerse un hueco en este nuevo estilo de vida.

Abanderando este cambio están Carmen y Eloy, hijos de uno de los dueños de este negocio familiar, Eloy, que junto a Pablo y seis trabajadores más llevan adelante desde hace décadas la mercería más famosa de Zamora. Fue en la pandemia cuando Carmen, enfermera de profesión, comenzó a darse cuenta de que en unos años, cuando su padre y su tío decidieran tomarse un merecido descanso, El Redondel tendría fecha de caducidad.

Carmen y Eloy, junto a su padre Eloy y su tío Pablo, en la tienda El Redondel de la Plaza Mayor

Por ello, el negocio necesitaba prepararse para ese futuro incierto y que eso pasaba por la modernización del negocio a través de la venta por Internet. "Queremos dejar claro que no nos queremos quedar con El Redondel actualmente, pero no podemos permitir que en un futuro muera", explica Carmen. Pero sí están haciendo un ejercicio de previsión para afrontar lo que pueda ocurrir dentro de unos años.

De este modo, Carmen se puso manos a la obra estudiando dos másteres de marketing digital online, varios cursos de comunicación en redes, fotografía de producto, gestión de vídeo o temas legales, entre otros. Todo para "informatizar un negocio que lleva abierto desde 1880" y de este modo abrir una puerta a la sostenibilidad en este mercado online, que lo domina todo.

El Redondel del futuro

"Vimos necesario darle una vuelta al negocio", explica Eloy. Estos hermanos creen que la venta online "es el futuro" y temen que si El Redondel no se sube a ese carro, "es posible que en unos años la gente ya no compre tanto en las tiendas físicas como ahora".

Son muy conscientes de que no solo su padre y su tío van siendo cada vez más mayores, sino el propio cliente habitual de El Redondel. Y esto es debido a que las generaciones actuales "lo que más hacen es comprar online, ya ni se fijan en la calidad del producto, no les importa no verlo en directo, tocarlo o notar cómo está hecho. Prima la rapidez y la facilidad", explica Eloy.

El Redondel necesita abrirse esa ventana al mundo digital, que les conecte con el cliente que "no es consciente de muchos de los productos que tenemos en la tienda". Porque este negocio no se limita al ajuar de mercería. El Redondel tiene ropa íntima, corsetería, ropa de bebés, ropa para adulto, prendas laborales, ropa interior terapéutica, marcadores de ropa, sets de novia, entre otros.

Además, Carmen explica que "si alguien necesita una prenda en concreto, por ejemplo, una mujer que acaba de ser mamá y necesita ropa interior especial, puede acudir a nosotros y se lo conseguimos". Lo mismo ocurre con tallas especiales, como puedan ser los sujetadores, que tantos dolores de cabeza dan a muchas mujeres. "Y son prendas modernas, pero de calidad, que no tienen nada que envidiar a El Corte Inglés", añade.

Sobre esto, Eloy explica que pueden competir "perfectamente" con grandes plataformas como Amazon, que ofrecen envíos de 24 a 48 horas. "Podemos tener el producto que necesites en la tienda en el mismo tiempo, pero la gente no lo sabe o parece que le cuesta más esperar si es a una tienda física", añade.

Y como novedad que estos hermanos han querido incluir en El Redondel están los 'sets', es decir, conjuntos de productos pensados para una temática en concreto. Carmen explica que estos nacieron "basados en el amor y la ayuda al prójimo". Ella ha sido recientemente madre y pensó en aquellas cosa "que me hubiera gustado que me regalasen" cuando dio a luz. Un conjunto de primera puesta, unas muselinas, unos patucos, ropa interior especializada... Y desean que El Redondel sea ese lugar "donde lo tengamos hecho".

Una idea que se extiende a aquellas personas que entran de nuevas a una residencia, una novia o a personas que se quieran iniciar en el mundo de la costura. De hecho, esta idea de crear los estuches también parte de "un amigo deseaba hacer un regalo a un ser querido que se quería iniciar en la costura y le preparé una caja con todo lo que inicialmente podía necesitar".

El mundo online y el trato humano

Para poder informar y ofrecer de todos estos servicios y productos que tiene El Redondel nace la idea de crear una página web, además de la difusión en sus nuevas redes sociales. Las previsiones son que la página web pueda estar lista en unos 15 días, aunque esto podría demorarse un poco porque "tenemos más de 1.000 referencias de productos", indican.

Fotografía antigua de El Redondel Cedida

En esta web se ofrecerá un servicio de venta online, con un asistente boot que podrá dirigir a los clientes por la página e incluso hacer pedidos. Pero también servirá de escaparate para la propia tienda física. "Nunca vamos a olvidar la venta en la tienda, a nuestro tío y nuestro padre que han dedicado toda su vida a ello; y también a nuestras señoras mayores, que muchas veces van a la tienda por la simple conversación", indica Eloy.

Y es que estos hermanos insisten en que "la cercanía, el factor humano y la responsabilidad social" seguirán siendo parte del ADN de El Redondel. "Nuestra idea es ayudar a potenciar el negocio familiar y si estas mejoras van bien, en un futuro ya decidiremos entre todos qué pasa con el negocio", explica Carmen. Recuerdan que han sido cuatro generaciones donde ellos mismos han visto "el sacrificio" de su familia por seguir adelante y destacan que mucha de la fuerza para esto proviene "del apoyo de la gente que viene a las tiendas".

De hecho, en este nuevo camino de El Redondel, Carmen también quiere destacar otro factor humano importantísimo para ellos: sus trabajadoras. "Siempre han dado todo por y para el negocio y, ahora con todo lo nuevo que estamos haciendo nos están ayudando muchísimo", apunta.

Las redes sociales

En este proyecto de modernización de El Redondel tiene una parte fundamental la creación de sus redes sociales. Carmen y Eloy están trabajando por conformar una comunidad online a través de Instagram y TikTok, que dé a conocer no solo el negocio, sino las infinitas posibilidades que sus productos y los de otros negocios zamoranos pueden tener.

En todo este trabajo, Carmen compaginará su faceta de enfermera de Atención Primaria en Zamora. "He sido mamá recientemente y me queda un poco de baja, pero no quiero dejar la enfermería porque mis compañeros y jefes de la Sanidad de Zamora son como una segunda familia", explica. Mientras que Eloy también continuará con su trabajo en Salamanca como ingeniero electrónico industrial y automatico con especialidad transformación digital. No piensan abandonar sus carreras profesionales, sino echarse un doble trabajo a las espaldas para que El Redondel encuentre su huequito en el mundo digital.

Ambas cuentas están ya en activo y creciendo poquito a poco. En ellas, Carmen y Eloy presentan videotutoriales de customizaje de ropa o creación de complementos, en colaboración con otros negocios locales como Tejidos María Oliva, de la calle El Riego. "Queremos crear sinergias y colaboración con los comerciantes de la ciudad", explican.

Los hermanos están convencidos de que en el malogrado tejido comercial de Zamora se puede salir adelante si todos se unen para ayudarse unos a otros. "Queremos conseguir que la gente nos vea y que conozca nuestros productos, pero también redirigirlos a otros negocios de Zamora, llevar a nuestro propio nicho a otras tiendas", detallan.

De hecho, ellos han encontrado una estupenda guía y aliada en este nuevo viaje por las redes sociales con @elvipepel, la influencer zamorana que "nos está dando consejos y ayudando muchísimo" sobre este arte de destacar en Instagram. Así, los hermanos combinan los mini-tutoriales con historias de la propia tienda, como la amistad entre su abuelo y Amancio Ortega, que han narrado en uno de sus últimos vídeos.

Sus primeros pasos en redes han sido muy bien recibidos entre los zamoranos. "Todavía no tenemos ningún comentario malo", indican. Además, muchos clientes se acercan a la tienda "para felicitar a mi padre" y les transmiten que "es un orgullo para ellos" que queramos modernizar una tienda que llevan toda la vida conociendo y que, en parte, también sienten como suya.