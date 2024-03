Pozcas, el programa que habla cantando y nace para hablar "por y para los zamoranos"

El influencer zamorano Manuel Garrote, conocido como Don Sopalajo, ha creado un proyecto "por y para los zamoranos" y no es otra cosa que 'Pozcas'. "El programa que habla cantando" y que quiere abordar las diversas cuestiones socioeconómicas que afectan a la ciudad de Zamora. Junto a él estarán la arquitecta y divulgadora de patrimonio Eva Barrio y el profesor de economía y divulgador Javier García, en lo que promete ser un análisis crítico pero constructivo de la realidad zamorana.

En declaraciones a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, Manuel Garrote explica la génesis del proyecto, donde detalla que se trata de "un programa en el que se analicen las diferentes cuestiones socioeconómicas de la ciudad para intentar darles una explicación o un por qué".

El influencer, quien ha vivido fuera de Zamora durante muchos años al igual que sus colaboradores, destaca la importancia de abordar temas recurrentes en las conversaciones de los zamoranos que viven lejos de su provincia. "Tenemos temas redundantes y, al fin y al cabo, siempre queda un poso entre los que estamos fuera de decir, es que yo no, no es que me quisiera ir de Zamora, es que me echaron", detalla.

El enfoque del programa no se limitará a la crítica, sino que buscará señalar los problemas socioeconómicos y proponer soluciones. "Saber por qué esos problemas porque no se están solucionando, quién es el organismo que no está cumpliendo su función y proponer vías nuevas de forma gratuita en el sentido de que nuestra intención siempre va a ser ayudar y apoyar estas nuevas vías de desarrollo", afirma.

'Pozcas' no será una tertulia "chapas", como adelanta Manuel, y como premisa de ello está que se celebrará en en un bar, en concreto en el Café Ávalon. "Te da una pista del tono que puede tener este evento", añade. El programa se llevará a cabo mensualmente, centrándose en diferentes temáticas en cada episodio.

El primero estará enfocado en la Semana Santa, el evento por excelencia de Zamora ycontará con la participación de Oscar Coscarón, de La Santa Merienda. Pero Manuel adelanta que futuros episodios tratarán temas como la agricultura y la vivienda, preocupaciones que consideran importantes para la generación actual de zamoranos.

Manuel Garrote indica que el público objetivo del programa es la "generación perdida" que se encuentra "entre los 20 largos y 30 y muchos años", aunque el contenido será accesible para todos. "La cosa surge de hablar con Bea durante varias semanas de este tema y de cómo se podía formalizar y sobre todo ver un canal de comunicación que no existe y tocar temas desde un prisma que no se está haciendo o al menos no de forma constante", explica.

El equipo detrás de 'Pozcas' incluye a Bea Barrio, quien se encargará de la parte de patrimonio y turismo, así como a Javier García, quien aportará su experiencia en economía. Además, el programa contará con la participación de expertos en cada temática que se aborde. "La idea va a ser siempre grabarlo ahí en el Café Avalón a no ser que se nos quede muy pequeño y tuviéramos que buscar otras alternativas", señaló Garrote.

El programa no solo ofrecerá contenido auditivo, sino que también contará con la colaboración de Exquisiteza, que proporcionará productos de la tierra para los asistentes al evento. "Vamos a hacer el programa, pero, después siempre está bien hablar con la gente, que nos cuente qué tal, sus impresiones, una comunicación circular", explica.

El lanzamiento oficial de 'Pozcas' está programado para el día 15 en el Café Avalon, aunque las entradas están ya agotadas en su primera edición. Y lo mejor de todo, se podrá comer campeches.

Los episodios de 'Pozcas' estarán disponibles en Spotify pocos días después de su grabación, y se compartirán fragmentos en las redes sociales. "El programa está hecho por zamoranos y para zamoranos, así que con que les convenza a ellos y les guste, para nosotros es más que suficiente", añadía.