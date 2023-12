Un pueblo de Zamora denuncia que Movistar les ha dejado incomunicados tras cortar la línea telefónica sin avisar

El alcalde de San Vicente de la Cabeza, Fernando González, ha denunciado la grave crisis de telefonía que afecta a la localidad de Bercianos de Aliste, dejándola completamente incomunicada. El regidor ha revelado que Movistar "ha cortado la línea" de telefonía, privándoles del servicio esencial y dejándolos sin conexión a Internet.

"Movistar ha dejado de prestarnos el servicio, ha cortado la línea y no tenemos nada", ha declarado el alcalde a las puertas de la Diputación Provincial. La única alternativa que tenían era la conexión vía satélite, pero esta opción resulta poco fiable en días de viento, dejando a los vecinos sin acceso a servicios básicos.

La falta de servicio telefónico ha llevado al cierre del propio Ayuntamiento y la suspensión de servicios esenciales. El alcalde ha expresado su frustración e indignación ante la situación, destacando la impotencia de no poder trabajar telemáticamente con vecinos y administraciones, como se exige en la actualidad.

"Estamos en el siglo 21, y es una vergüenza que nos encontremos en esta situación. Los políticos a quienes corresponde deben actuar más allá de Zamora", ha lamentado Fernando González. A pesar de los esfuerzos de algunas autoridades, como el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, la situación persiste y la comunidad rural se siente abandonada.

El alcalde detallaba los problemas específicos de la localidad, indicando que la administración responsable, la Subdelegación de Zamora, se comprometió a ayudar hace dos años, pero las soluciones prometidas no se materializaron. Incluso se había planeado la instalación de fibra óptica en la zona, pero las fechas previstas han pasado sin que se haya llevado a cabo, según apunta el regidor alistano.

"No tenemos nada, soluciones a corto plazo no las veo. Estamos esperando buenas palabras, pero no hay soluciones concretas", lamentó el alcalde. Por ello quiso mencionar una propuesta planteada por la Diputación para instalar un repetidor de telefonía móvil, según su relato, las empresas no mostraron interés.

Ante la falta de servicio, los vecinos han tenido que buscar soluciones temporales, como la instalación de parabólicas, pero la cobertura es intermitente. La indignación crece entre los vecinos, especialmente entre los mayores que, en muchos casos, se resignan a la situación.

"Estoy seguro que si llega a ser en Cataluña estaría ardiendo Aliste, pero nosotros como callamos y otorgamos, aquí nos siguen tratando como los tontos del pueblo", añadía Fernando González muy indignado con la situación. De hecho, el regidor admitía que "llevo dos noches sin dormir y esto es imposible, como alcalde me siento responsable de toda esta situación aunque no tengo culpa de nada".

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, acompañaba al alcalde en sus declaraciones y quiso señalar la falta de diálogo entre Telefónica y los ayuntamientos zamoranos, criticando la realización de portabilidades sin alternativas. Faúndez destacó que esta crisis no solo afecta a las familias, sino también a las administraciones locales, que se ven obligadas a cerrar al quedar incomunicadas.

Sigue los temas que te interesan