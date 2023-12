El alcalde de Zamora (IU): "Creo que los pactos con los independentistas ayudarán a integrar un modelo de Estado"

No lo puede tener más claro. El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, confía en que los acuerdos con los partidos independentistas catalanes y vascos sean positivos para la vertebración del modelo de Estado en España. El penúltimo bastión de Izquierda Unida en el país apoya ciertas concesiones a ambas comunidades autónomas para incluirlas en el modelo de gobernanza nacional y conseguir una colaboración útil para toda España.

Ahora bien, no vale todo. Guarido eliminó una deuda heredada de 16 millones de euros del Ayuntamiento de Zamora y lo transformó en siete millones de superávit, a base de una gestión seria, muy trabajosa y estrictamente rigurosa del dinero de todos los zamoranos. Así que no ve con buenos ojos que Cataluña consiga el perdón de 82.393 millones de euros de su deuda por mantener al PSOE y Sumar en el Ejecutivo.

Es más, tal es el sentido de la responsabilidad de Guarido y los suyos por proteger las arcas municipales, que en estos ocho años de mandato también ha destapado uno de los casos de corrupción más importantes del propio Consistorio. Él mismo denunció al que fuera jefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zamora. Diez años de investigación silenciosa por parte de Izquierda Unida de Zamora para sentar en el banquillo a Alberto Vega el próximo 18 de enero de 2024. Un funcionario de esos que se creía que el Consistorio era su cortijo personal y que el dinero de los ciudadanos para su uso y disfrute.

Cuando Guarido dejé la Alcaldía (aunque ya no nos creemos mucho cuándo será eso), admite que ese momento será por el que desea que los zamoranos lo recuerden en años venideros. De momento, le quedan por delante cuatro años más como alcalde, como en 2015, con el PSOE de la mano. Un año que el regidor zamorano promete que será el de completar todos los grandes proyectos que lleva años arrastrando.

Y con todo esto a las espaldas, una Navidad más Francisco Guarido recibe a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León para hacer repaso del 2023 y mirar hacia un nuevo año, en el que confía en que Zamora se transforme en una ciudad mejor, con mejores servicios y con nuevas infraestructuras ya terminadas.

Pregunta.- Hace justo un año nos sentábamos en este mismo despacho y me aseguró que no volvería a presentarse a las municipales. Pero aquí estamos con cuatro años por delante.

Respuesta.- Tenía un compromiso con la ciudad y con mi partido, así que aquí estamos. También es verdad que en la balanza influyó mucho el que había muchas cosas por hacer. Algo que se ve ahora en este segundo semestre de 2023, cuando se están poniendo en marcha muchísimas de las cosas que quedaron pendientes ahí en el mes de mayo de 2023. Eso también inclinó un poco la balanza por acabar lo que habíamos empezado.

P.- Se habló que no había una sucesión clara. Pero entonces, ¿la decisión se tomó para poder terminar lo que no se había terminado en ocho años?

R.-En ocho años se han acabado muchísimas cosas, pero es verdad que otras se quedaron a las puertas. De hecho, se está viendo como va a buen ritmo la obra del Banco de España y el Centro Cívico; ya se ha adjudicado la obra del Parque de Bomberos; obtuvimos el Estado para la cesión de las travesías; el Museo de Semana Santa en el que también participamos va bien después del escollo que tuvo; el tema de la Muralla se está despejando, nunca mejor dicho.

Yo creo que todo va ahora a buen ritmo. Simplemente de lo que se trata en estos tres años y medio es de que todo lo que tenemos en marcha vaya avanzando. Esa es la clave, porque casi todo está ya programado.

"Mi compromiso fue que me mantendría cuatro años en el puesto en el que me pusieran los zamoranos"

P.- Ósea, que ¿la intención es mantenerse como alcalde durante toda la legislatura? ¿Se retirará rozando los 70 años?

R.- Sí, claro. Mi compromiso fue que me mantendría cuatro años en el puesto en el que me pusieran los zamoranos. Bien en la Alcaldía o en la oposición. He estado muchos años en la Alcaldía, muchos años en la oposición y, desde luego, no le tengo miedo a ninguna de las dos cosas. Eso es indudable.

P.- Los zamoranos decidieron arrebatarles la mayoría absoluta, pero encontraron un aliado en el PSOE, concretamente en David Gago, con quien había tenido sus ‘peleíllas’ en los plenos y había sido especialmente picajoso. ¿Cómo está siendo este primer año de legislatura otra vez en coalición?

R.- Yo creo que la relación personal y política son buenas. El reparto de concejalías se hizo de manera equitativa. Ellos tienen Concejalías de peso y tienen la posibilidad de desarrollar un trabajo que, en algunos casos, es simplemente continuación de lo que había hecho Izquierda Unida durante el mandato anterior, como en el Mercado de Abastos o la importancia que le dimos a la ayuda en domicilio, triplicando el valor del contrato. Creo que lo están haciendo bien y que no va a haber ninguna dificultad, porque los dos grupos estamos convencidos que con cooperación saldremos ganando, más que compitiendo. Un equipo de gobierno es unitario y todos trabajamos para todos en conjunto.

P.- ¿Ahora que gobiernan en coalición les hacen ver David Gago y sus compañeros de partido ciertas cuestiones de otro modo, que igual con la mayoría absoluta no lo veían?

R.- No, la verdad es que no. Es más difícil precisamente para el PSOE. Realmente pasar de estar en la oposición, a estar en el Gobierno con un socio mayoritario, que antes tenía mayoría absoluta, genera en ellos un cambio de posición que es difícil y, a veces, puede provocar incomprensión en la sociedad. Pero nosotros les estamos ayudando todo lo que podemos. Creo que han hecho bien su adaptación.

Pero desde Izquierda Unida seguimos viendo las cosas iguales y supongo que ellos también se han adaptado al chip del gobierno. Es que el chip del gobierno consiste en gobernar. ¿Miramos lo que propone la oposición? Pues efectivamente sí, lo analizamos y decidimos. Pero nosotros somos 13 concejales y tenemos mayoría absoluta entre los dos grupos y nos tenemos que dedicar a gobernar en la línea que tenemos marcada. No en mirarnos en el espejo de la oposición. Podemos ser generosos con ellos y, de hecho, les estamos dando toda la información que nos piden.

Les ofrecemos todo. No creo que tengan quejas. Recuerdo mis primeras épocas, en el año 99, en este Ayuntamiento y ni por asomo es como ahora. Ahora lo pueden hacer desde un despacho con un ordenador y viendo cosas. Por entonces era mucho más difícil.

"Que Izquierda Unida mantuviera 14 concejales con la estructura que tiene a nivel local lo califico de milagro"

P.- ¿Por qué cree que perdieron la mayoría absoluta?

R.- Que Izquierda Unida mantuviera 14 concejales con la estructura que tiene a nivel local lo califico de milagro. Y luego ya es un hecho excepcional en toda España que hayamos mantenido una mayoría tan cualificada, con un grupo tan extremadamente débil organizativamente en la ciudad. Era normal que perdiéramos concejales. Es más, creo que ha sido un logro enorme mantener 10 ediles.

P.- ¿No cree que los cuatro años en los que no tuvieron que depender de nadie los desconectaron un poco de la calle, de lo que quiere la gente, y estuvieron encerrados un poco ustedes mismos?

R.- Han sido cuatro años muy difíciles. Dos años de pandemia, la guerra de Ucrania, muchas dificultades, que provocaron muchos parones en las legislaciones para todas las administraciones. Pero el mejor ejemplo de que nosotros olemos la calle, es lo que pasó en la pandemia. Este Ayuntamiento se calificó como uno de los mejores en toda España en dar ayudas a los ciudadanos. Un total de 3.300 subvenciones para el comercio, la hostelería y a los trabajadores en paro, a los que estaban en ERTE y tenían dificultades en sus contratos de arrendamiento. Esa situación nos hace pensar que realmente vivíamos con los pies en el suelo de la calle y que no estábamos encerrados en nosotros mismos, sino en todo lo contrario. Eso es un dicho que se suele decir cuando se tiene mayoría absoluta, pero nada más.

P.- Hace también un año repasábamos las tareas pendientes de Francisco Guarido y su equipo: Banco de España, Mercado de Abastos, Museo de Baltasar Lobo, Parque de Bomberos o el parque tecnológico en los terrenos de Adif. En marcha solo está la obra para habilitar la nueva comisaría de Policía Municipal y si todo va según lo previsto, la rehabilitación del Mercado se iniciará antes de Semana Santa. ¿Entiende que la oposición y muchos vecinos consideren que el Ayuntamiento de Zamora está en un continuo ‘día de la marmota’?

R.- La obra del Parque de Bomberos está adjudicada y aunque la dirección de obra se haya presentado una baja temeraria, la comenzaremos si hace falta con un funcionario del Ayuntamiento como jefe de obra. Todo lo que has mencionado, por tanto, está en marcha. En el caso del Museo de Baltasar Lobo, nos hemos encontrado una dificultad porque no tenemos la mayoría, así que hemos hecho un grupo de estudio en el cual creo que ha quedado demostrado que la opción que planteaba Izquierda Unida es la ideal. Cada grupo proponíamos una cosa distinta, incluido el PSOE.

Pero en ese grupo de estudio ya han pasado, seis o siete personas especializadas que han propuesto cada uno de los grupos. Allí han expuesto las razones por las que debe de hacerse el museo aquí o allá. Creo que nosotros hemos llevado las tres mejores posiciones: el arquitecto que hizo el proyecto; Juan Manuel Bonet, que hizo el proyecto museográfico, experto en todos los campos museísticos; y el archivero municipal, que actúa como asesor de la Fundación. Creo, sinceramente, que a muchos de esos grupos les hemos convencido de que lo más razonable es la propuesta Izquierda Unida. Es un museo adaptado a esta ciudad, un museo que pueda afrontar económicamente el Ayuntamiento de Zamora. Es lo más realista que se puede hacer en estos momentos. Así que a ver qué sale de esa comisión de estudios, pero estoy seguro de que saldrá la posición de Izquierda Unida. Y empezaremos entonces a actuar.

Sobre el inicio del Museo de Baltasar Lobo: "Deberíamos de empezar a trabajar entre febrero o marzo de 2024"

P.- ¿Una vez pase toda esta fase de estudio, tienen calculado más o menos cuándo podrá empezar la obra?

Claro. La Policía Municipal se va a trasladar al Banco de España después del verano previsiblemente. Por lo tanto, si todo va rodado, y ese grupo de estudio decide que la posición de Izquierda Unida es la más solvente, que sería la posición ya del equipo de gobierno, no solo de Izquierda Unida, deberíamos de empezar a trabajar entre febrero o marzo de 2024. Tenemos el proyecto de hecho, pero hay que esperar las conclusiones del grupo de estudio. Si la comisión de Cultura tiene ya una posición clara y nosotros tenemos el proyecto hecho, es ir trabajando a la par para aligerar. Porque una obra como esta siempre es un lío, al tener que contar también con Patrimonio, que puede plantear sus peticiones.

P.- Presentaron el presupuesto de 2024 como el de mayor inversión de la historia y que serviría para "cambiar la cara" a la ciudad. Pero si lo desglosamos, de 76,5 millones de presupuesto solo 8,5 son inversiones reales con fondos propios del Ayuntamiento de Zamora, más otros seis que pretenden añadir a base de modificaciones presupuestarias. ¿Con esa cantidad se puede cambiar la ciudad?

R.- Sí. Además, a eso le sumamos la inversión de 27 millones del Estado en la humanización de las avenidas de su titularidad. No es una inversión directa del Ayuntamiento, pero sí que es una inversión en la ciudad. También le sumábamos los 2 millones de la Muralla, prometidos por el PSOE hace 6 años, de los cuales estoy convencido que con este Gobierno se van a consolidar. Hay que sumar todo eso y sumamos también el proyecto 'Renaturaliza', que son 3 millones, y el proyecto de Turismo, que son otros 3 millones. Yo creo que para el 2024 y 2025 tenemos casi todos los deberes hechos. Pero siempre hay que estar, ojo avizor, que todo vaya funcionando. Eso es lo que tienen que hacer todos los concejales y yo el primero.

"Este equipo de Gobierno no tolera las irregularidades ni la corrupción. Se ha pasado revista a algunos funcionarios, hay unos procesos penales que están en marcha y creo que van a resultar ejemplarizantes, no solo para el Ayuntamiento de Zamora, sino para otras administraciones"

P.- Como explicó su concejal de Hacienda, el 75% del presupuesto se va en servicios para los zamoranos. La legislatura pasada fue la de renovar los grandes contratos (basura o parques y jardines) y desterrar toda mala praxis entre sus trabajadores. ¿Cree que el ciudadano valora y palpa esta mejora económica de los servicios?

R.- Yo creo que sí. A pesar de las dificultades que estamos teniendo ahora con la recogida y la limpieza, el servicio es inmensamente mejor del que había hace dos años. Y en parques y jardines, donde las irregularidades eran manifiestas, yo creo que los ciudadanos lo valoran, aunque todo es mejorable. Si a eso le añadimos también la ayuda a domicilio u otros contratos, creo que en general vamos avanzando.

Aunque lo fundamental de dos esos contratos que mencionas no solo son mejorar el servicio, que también, sino que los dos han servido para que se visualice que este equipo de Gobierno no tolera las irregularidades ni la corrupción. Se ha pasado revista a algunos funcionarios, hay unos procesos penales que están en marcha y yo creo que van a resultar ejemplarizantes, no solo para el Ayuntamiento de Zamora, sino para otras administraciones. Creo que hemos contribuido desde este equipo de Gobierno a una limpieza bastante profunda de lo que había en este Ayuntamiento.

P.- ¿Crees que el ciudadano realmente lo valora o al final solo le importa que las luces de Navidad sean las más bonitas, que la cabalgata sea la más grande y que las fiestas sean las más divertidas y que vengan cantantes famosos?

R.- Yo creo que sí lo valora, aunque también valora lo otro porque la diversión y tal está muy bien. Pero yo creo que la inmensa mayoría de los zamoranos saben lo que Izquierda Unida ha hecho en temas de erradicar irregularidades en este Ayuntamiento. Creo que lo valora por encima de todo, que es mucho más importante que las luces de Navidad, la cabalgata o, incluso, algunas obras. Lo que no se perdona es que alguien pueda meter la mano en la caja, que es lo que sabe la gente de la calle. Uno de los factores principales por lo que nosotros estamos gobernando, aún siendo un grupo bastante minoritario, es precisamente por la confianza que generamos en ese sentido en la gente. Con nosotros saben que no tienen nada que temer, que están a gusto y que las cosas se van a hacer bien en temas de honradez, que es lo fundamental.

"Los bolardos también se ponen por una mala educación de la gente de Zamora. Si no los ponemos, se fastidian todas las aceras, por eso todas las ciudades los tienen"

P.- Algo que sí manifiestan abiertamente los ciudadanos son las quejas por los cambios en movilidad que se llevan acometiendo estos años. Siempre me dice que este tema hubiera sido polémico fuera como fuere, pero, echando la vista atrás, ¿no cree que se podrían haber abordado algunas cuestiones de otro modo? Por ejemplo, haber cerrado los acuerdos con el Obispado de Zamora para los aparcamientos en el seminario, o habilitar nuevos aparcamientos en La Vaguada, la ronda del Degolladero o la avenida del Ferrocarril antes de peatonalizar el centro.

R.-Tal vez hubiera sido menos polémico, pero yo creo que lo que hicimos fue bastante razonable, sin decir que estuviera bien al 100%. No ha sido tan drástica la reducción de aparcamientos en el centro, ya que estamos hablando de cinco calles nada más. Luego sé que molesta el tema de los bolardos, pero es que nos encontramos que recién se estrena la plataforma única en la calle Martínez Villergas, ya está llena de furgonetas grandes sobre las aceras.

Eso también es una mala educación y una mala praxis de la gente de Zamora. No es que se vayan a poner bolardos ahí ni muchísimo menos, quiero decir que a veces están justificadas este tipo de medidas. Es que si no ponemos bolardos, se fastidian todas las aceras, por eso todas las ciudades los tienen y muchas no los van a quitar nunca. En Zamora se van a quitar, así que no le demos tampoco tanta importancia.

P.- Los ciudadanos y visitantes se quejan cada día más por no poder aparcar prácticamente cerca del centro, ya no son esas cinco calles, sino otras cercanas como Pablo Morillo o la zona de Puerta Nueva.

R.- En la calle Pablo Morillo hemos suprimido doce aparcamientos para hacer una buena entrada al Colegio Arias Gonzalo. Creo que es más importante eso que los aparcamientos. Se tienen que poner las cosas en una balanza y si le preguntas a los padres te dirán que están contentos. Y lo mismo en otros centros escolares como el José Galera, la Candelaria u Obispo Nieto. Son pequeñas actuaciones, pero muy útiles para la entrada de los niños al colegio. Y haremos lo mismo con los centros de La Hispanidad y Riomanzanas. En el caso de Puerta Nueva solo se han suprimido en la zona de la guardería y del Colegio Jacinto Benavente, y se han colocado algunos puntos de recarga de coches eléctricos.

P.- ¿Cuánto tardará en hacerse el aparcamiento subterráneo en el terreno del seminario?

R.- Todo el mandato. Aunque esperamos que el aparcamiento que va a ras de suelo en la otra parcela esté terminado a finales de 2024.

P.- En abril reconoció que estas polémicas y complejidad con el tema de movilidad y urbanismo acabaron haciendo que el anterior concejal, Romualdo Fernández, decidiera no volver a presentarse en los primeros puestos de la lista de Izquierda Unida. Ahora es Pablo Novo quien se echa ese peso a sus espaldas. ¿Se necesitaba sangre joven para abordar una de las Concejalías más problemáticas?

R.- Romualdo llevaba ocho años y él pidió dejarlo y volver a su puesto de la Junta de Castilla y León. Era razonable porque es verdad que esta Concejalía, que ahora lleva Pablo es una de las más difíciles. Ahí se concentran todas las obras, la limpieza viaria, el servicio de aguas, el saneamiento... Es decir, los temas más de la calle, y uno se desgasta mucho en esta área. No es que se necesitara sangre joven, sino que tras ocho años de tanto estrés, es normal que la gente pida marcharse. Romualdo lo hizo muy bien y Pablo lo está haciendo también muy acertadamente. Sobre todo en un tema que lleva él directamente, como es el de 'Línea Zamora', que está funcionando bastante bien. Sirve para informar de pequeñas quejas, pequeñas reparaciones, con la colaboración siempre de la gente para dar esos avisos de imperfecciones que hay en la calle y que podemos solventar.

Sobre el Caso Raga y Alberto Vega: "Los concejales del PP lo conocían, pero no quisieron o no pudieron demostrarlo. No hay otra posibilidad. Para nosotros supuso mucho desgaste y un riesgo político si salía mal"

P.- El próximo 18 de enero se sentará por fin en el banquillo Alberto Vega, exjefe de Parques y Jardines, por sus presuntos delitos de corrupción. Diez años le han hecho falta para destapar su entramado de malversación en el Ayuntamiento de Zamora. ¿Qué cree que va a ocurrir en el juicio?

R.- Bueno, hay que destacar primero el esfuerzo que hemos hecho algunos, empezando por Romualdo y por mí mismo para desentrañar esta maraña de irregularidades que había en el Servicio de Parques y Jardines. Es difícil echarle el guante a un funcionario que hace esas prácticas, porque hay que demostrarlo y eso, a veces, tiene ciertas dificultades. Yo creo que todo el mundo lo sabía. Los concejales del Partido Popular lo conocían, pero no quisieron o no pudieron demostrarlo. No hay otra posibilidad. Para nosotros supuso mucho desgaste y un riesgo político si salía mal. Aunque todos teníamos la certeza de que había unas prácticas irregulares.

Alberto Vega se va a sentar en el banquillo y yo creo que su caso va a ser ejemplarizante sobre lo que puede pasar si hay unas malas prácticas. Creo que eso está muy atado. La instrucción se ha hecho es muy correctamente. Él ha cambiado finalmente de abogado, según nos ha comunicado. Lo cual es lógico que ya la magistrada advirtió que con o sin abogado el juicio se iba a celebrar, aunque fuera con un abogado de oficio en última instancia. Y yo creo que, al ser un juicio con jurado popular, que va a ser la novedad, supondrá una proyección pública, porque la gente tiene derecho a saber qué es lo que ha pasado. Así que va a ser un juicio muy interesante para toda la administración pública.

P.- Ocurra lo que ocurra, ¿le gustaría que los zamoranos le recordaran por haber erradicado estas prácticas del Ayuntamiento de Zamora?

R.- Sí. Es lo más importante que hemos hecho. Y luego, las reclamaciones que estamos haciendo a las concesionarias también son importantes, como a la UTE Zamora Limpia, al que se le piden más de 9,1 millones de euros por pagos indebidos en la prestación del servicio. Y también quiero destacar la reclamación que se le está haciendo ahora a Prezero, la contrata actual de basuras, por no estar cumpliendo los pliegos y al que se le ha propuesto una sanción. Creo que el control de los grandes contratos y de los grandes servicios es fundamental para que los ciudadanos tengan tranquilidad y confianza de que las cosas se hacen bien y que su dinero está bien empleado y bien guardado.

P.- Volviendo a la movilidad, el Gobierno de España va a humanizar, es decir, transformar en vías más aptas para los peatones y las bicis, las principales avenidas de Zamora, por las que pasan sus carreteras nacionales. En total invertirán, 26 millones de euros, una cifra elevadísima. ¿Por qué cree que no hay el mismo interés por cumplir con las promesas de rehabilitar la Muralla de Zamora, que lleva seis años de retrasos?

R.- Son casos distintos. Las travesías se hacen con fondos europeos y tienen un plazo ajustado, o se cumple o no hay fondos. Entonces van como un tiro porque a finales de 2026 las obras tienen que estar acabadas. Pero estoy convencido de que el nuevo ministro de Cultura, que es de Sumar, va a retomar el tema con creces. Ya no nos valen sólo 1.800.000 euros como se prometió hace cinco o seis años. Necesitamos mucho más, porque es que la Muralla necesita una rehabilitación muy fuerte. En algunos tramos las condiciones son penosas; y no solamente en la avenida de la Feria que se está descubriendo ahora, sino en la ronda del Degolladero, que es irritante como está. Pueden provocar desprendimientos y el Gobierno de España como propietario es el responsable. El Ayuntamiento de Zamora lo ha advertido muchas veces. Yo creo que esos dos millones al final se van a convertir en más, tengo la confianza.

Sobre la rehabilitación de la Muralla: "Nos van a tener permanentemente a las puertas del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Hacienda"

P.- Podemos o ahora Sumar lleva en el Gobierno de España desde 2020, pero los mayores compromisos para Zamora los ha obtenido de dirigentes del Partido Popular. ¿En la izquierda no se cumple esa creencia de que si el partido que gobierna en un ayuntamiento coincide con el del Gobierno conseguirá más beneficios?

R.- Bueno, ha coincidido así con la Junta y yo agradezco los acuerdos alcanzados hasta ahora. El Conservatorio de Música, el Centro Cívico, el Museo de Semana Santa, la residencia de mayores y el futuro polígono industrial que se va a hacer en Monfarracinos, que beneficia también a Zamora son importantes. Precisamente sobre este último si quiero decir que dependerá mucho también el impulso que le dé la Junta de Castilla y León, porque el centro tecnológico de La Aldehuela, cuando se habla que han venido tres empresas multinacionales, es son empresas de la Junta. Pero ya no hay más. Yo también espero que ese poder que tiene la Junta sirva para llenar de empresas ese polígono de Monfarracinos.

Con el tema del Estado pasa que los gobiernos centrales siempre tienen menos posibilidades de invertir en las ciudades. Pero bueno, tenemos que pensar en la Muralla y en el futuro parque tecnológico en los terrenos de Adif como motores fundamentales que necesita Zamora y dependen del Gobierno central, y no vamos a dejar de insistir.

P.- ¿Y cree que esta vez va a ser distinto? Porque Podemos y Sumar llevan cuatro años casi en el Gobierno de España.

R.- Desde luego nos van a tener permanentemente a las puertas del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Hacienda, que es donde ya habíamos tocado, nos recibieron y nos atendieron, pero luego vinieron las elecciones y se paralizó.

Sobre la amnistía: "Es una solución a una falta de integración de dos comunidades autónomas en un modelo de Estado que se llama España. Habrá que hacer esfuerzos y ayudarles para que puedan tener un afán de colaboración"

P.- Hablando de política nacional, ¿cómo ve usted los acuerdos entre el PSOE y Sumar con ERC, Junts per Catalunya o Bildu?

R.- Lo veo bien. Es la única posibilidad para formar un gobierno alternativo al PP y Vox. Con la ruptura actual con Podemos va a ser difícil, pero sinceramente, creo que ayudará a integrar un modelo de Estado. Es decir, cuando se habla es que se negocia con los grupos independentistas catalanes o vascos. ¿Cuál es el problema? Yo no veo ningún problema, lo que veo es una solución a una falta de integración de dos comunidades autónomas en un modelo de Estado que se llama España. Habrá que hacer esfuerzos y ayudarles para que esos grupos vascos y catalanes puedan tener un afán de colaboración como se ha tenido ya en el pasado. Un modelo de colaboración útil para toda España y que se sientan comprometidos en un modelo de gobernanza nacional. Lo veo positivo.

P.- Usted que ha vivido el gobierno, pero ha vivido mucho más la oposición, ¿cree que compensa ceder ante ciertas cuestiones como la amnistía o la condonación de la deuda por mantenerse en el poder?

R.- La amnistía la veo bien porque significa integrar ciertas fórmulas en un modelo de Estado. Es decir, no comparemos los casos de corrupción enormes que han habido patrocinados por el Partido Popular, el PSOE u otros partidos políticos que se llevaban el dinero público a su casa. Pero en Cataluña ha sido condenada gente por poner unas urnas, por votar, es decir, son hechos completamente diferentes. En esto estaban implicados también los directores de los colegios, asociaciones de padres o los Mossos. Quiero decir que a todo eso hay que darle una solución de amnistía, y me parece que eso va a ser muy positivo.

Otra cosa es la condonación de la deuda. A mí no me gusta que se condonen las deudas porque es un mal ejemplo y una mala práctica. Si luego se condona a Cataluña y también a otras comunidades autónomas, como se está diciendo, bueno, es un mal menor si se condona a todos una pequeña parte de la deuda. Pero no lo veo correcto, cuando se tienen deudas hay que pagarlas. El Ayuntamiento de Zamora no tiene deudas, por ejemplo. Entonces a mí me molestaría que a otros ayuntamientos les perdonaran parte de la deuda cuando la nuestra la han pagado los zamoranos.

Porque en Castilla y León sabemos bien lo que pasa cuando la Junta baja ciertos tributos e impuestos, alardean de ello, pero a la vez han aumentado la deuda de la Comunidad. Entonces no es justo que algunos Gobiernos bajen los tributos, pero luego lo compensen pidiendo más préstamos a los bancos para sostener los servicios públicos y luego se los perdonamos. ¿Es eso justo? Pues yo creo que no.

Sobre Podemos y Sumar: "Todos los inventos que se han hecho desde el 2014 han acabado en fracasos y como esto sigue así, los fracasos van a seguir aumentando"

P.- Desde Izquierda Unida en Zamora siempre rechazaron tanto el pacto con Podemos, como en las siguientes elecciones con Sumar. Vista la ruptura actual, parece que el tiempo les está dando la razón.

R.- El tiempo nos ha dado la razón, pero en Izquierda Unida cada vez nos queda menos tiempo. Al partido se le acaban las oportunidades para tener una mayor autonomía electoral para presentarse a las elecciones. Cada vez se conocen menos nuestras siglas y perdemos presencia. Todos los inventos que se han hecho desde el 2014 han acabado en fracasos y como esto sigue así, los fracasos van a seguir aumentando, por mucho que inventemos coaliciones que ahora se llaman 'Sumar', antes 'Unidas Podemos'.

Pero, ¿alguien se imagina, en este momento actual, el resultado electoral que se podría tener hoy Izquierda Unida? Después de toda la crisis que ha habido a la izquierda del PSOE, si todavía subsistieran esas siglas, con el respeto institucional y como partido que tenían, con una militancia que tenía un poder en alza. Porque yo sí me lo imagino. Desde luego sería el elemento catalizador de todo lo que hay a la izquierda del PSOE. Pero así nos estamos diluyendo en inventos con gaseosa. Ahora cada vez nos queda menos tiempo y a medida que pasan los años, Izquierda Unida tiene más difícil esa recuperación de la autonomía de partido.

"Tengo que leer declaraciones de Sira Rego o Alberto Garzón, incluso de los dirigentes de Castilla y León, diciendo que han logrado salvar a Izquierda Unida cuando nos han llevado al puñetero desastre"

P.- Han pasado tantos años desde que Izquierda Unida se fusionó con Podemos que habrá muchos votantes jóvenes que ni conozcan el partido.

R.- La memoria es frágil y no solo la de la gente joven, también para los de 40-50 años. Cuando los partidos dejan de presentarse se olvidan y es normal. Es una pena todo lo que ha pasado. Pero todavía a mí me irrita muchísimo más leer declaraciones de gente de mi partido que dicen que han logrado salvar Izquierda Unida a partir del año 2014-2015, que han logrado mantener a flote el partido. Es que no lo entiendo, porque lo veo todo lo contrario, la han hundido cada vez más. Y tengo que leer declaraciones de Sira Rego o Alberto Garzón, incluso de los dirigentes de Castilla y León, diciendo que han logrado salvar a Izquierda Unida cuando nos han llevado al puñetero desastre.

P.- ¿Cree que Sumar, que nació como proyecto político aglutinador a la izquierda del PSOE, ha acabado siendo un proyecto personalista de 'o conmigo o contra mí'?

R.- Sería una buena definición de Sumar. Es que el problema de estos partidos o movimientos es que siempre son personalistas y eso es lo que tenemos que evitar. Podemos era un proyecto personalista, Izquierda Unida después del 2014 parece también un proyecto personalista del ex secretario general. Sumar lo es. De hecho, hay ya movimientos que sacan palabras que ya hablan del 'Yolandismo', del 'Pablismo', del 'Garzonismo', y creo que eso es un enorme error y que no tienen los partidos estandarizados clásicos como el PP o el PSOE. Porque se habla muchísimo del 'Sanchismo', pero se sabe que si Pedro Sánchez se va del PSOE, hay una asamblea nacional o un congreso, se nombra a otro y ya está. Sin embargo, con estos movimientos no está nada claro. ¿Qué hay de Podemos después de Pablo Iglesias? Probablemente la nada y con Izquierda Unida, ¿quién puede sustituir a Alberto Garzón si son todo gente desconocida? Antes cuando se hacían congresos de Izquierda Unida, había mucha gente que sobresalía de la masa, pero es que ahora ya no se da oportunidad a nadie.

P.- ¿Qué opinión le merece Yolanda Díaz que comenzó en Esquerda Unida, la abandonó en 2019 por unirse a Podemos, pasó a conformar su propio partido y ahora se ha separado de ellos?

R.- Pues la confianza que me dan todos los dirigentes de Unidas Podemos y de Sumar, muy relativa. Aunque lo que sucede es que yo también soy una persona muy práctica, así que puedo decir que me da una confianza relativa, pero es la vicepresidenta del Gobierno y eso hay que aprovecharlo desde ciudades como Zamora, donde estamos gobernando con el PSOE. En el momento en que hay un Gobierno nacional, conformado por PSOE y Sumar fundamentalmente, creo que lo debemos aprovechar desde esta ciudad, porque tengo la confianza total en que se van a atender las necesidades de Zamora desde este Gobierno.

Sigue los temas que te interesan