Llevan ante la Fiscalía la resolución que deja sin efecto la suspensión de caza en la Sierra de la Culebra

Ecologistas en Acción de Zamora ha llevado ante la Fiscalía de Castilla y León la resolución que deja sin efecto la suspensión de la caza en la Sierra de la Culebra, azotada ahora hace más de un año por los terribles incendios que calcinaron miles de hectáreas.

La asociación se ha acogido a la propia ley de Montes de la Comunidad, donde se especifica expresamente que los aprovechamientos cinegéticos y ganaderos en los montes que han sido víctimas de un incendio quedarán suspendidos de forma automática y que la Consejería pertinente en la materia podrá autorizar el levantamiento de dicha suspensión en el caso de que se acredite la compatibilidad de los aprovechamientos con la regeneración del área incendiada y con la restauración del hábitat y la supervivencia de las especies de fauna y flora silvestres.

Para los ecologistas, la forma de actuar de la Junta ha sido "tan chapucera" que no aparece en la resolución, "ni tan siquiera", una descripción de los incendios ni de los terrenos que se vieron afectados. "No explica cuáles de ellos se han tenido en cuenta y cómo han sido evaluados, ni tampoco una clasificación razonable por tipos de aprovechamiento, de lo que cabe deducir que no hubo ningún criterio técnico", han manifestado.

Recuerdan que el fuego no solo afectó a las cerca de 60.000 hectáreas arrasadas en la Sierra de la Culebra, sino que también lo hizo, hasta llegar a las 70.000 hectáreas, a los términos municipales de Figueruela de Arriba, Roelos de Sayago, Hermisende y Lubián.

Ponen de manifiesto que los incendios forestales se tratan de una catástrofe natural y que tienen un efecto devastador sobre la biodiversidad, por lo que, "y así está legislado", una vez han sucedido es "prioritario proteger a las especies". "La falta de motivación en la suspensión de esta protección en beneficio de la caza podría considerarse prevaricación", han advertido.

