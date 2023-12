Gallardo quita hierro a las palabras de Abascal sobre Sánchez: "Son pequeños debates que creo que no merecen más importancia"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, consideró hoy “anecdóticas” las polémicas declaraciones realizadas a un diario argentino por el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, donde señaló que "habrá un momento dado en el que el pueblo querrá colgarlo", refiriéndose al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. “Estamos a pequeños debates que creo que no merecen más importancia” , ha asegurado Gallardo.

“No me voy a dejar de comentar las declaraciones del presidente nacional de mi partido. Según tengo entendido porque lo he visto viniendo para acá, hoy se ha dado una rueda de prensa, como se hace todos los lunes en la sede nacional de Vox, en la que se ha dado el contexto de esas declaraciones y eso es todo lo que tengo que decir al respecto”, indicó.

“Lo que se debe hacer a nivel de debate público es centrarnos en lo nuclear y no en lo anecdótico, si se me permite. Estamos en un proceso de deterioro muy relevante del Estado de Derecho en España. Así lo han puesto de relieve las principales asociaciones de jueces, fiscales y los grandes cuerpos y funcionarios del Estado. Sin embargo, mientras eso parece que muchos lo ignoran, estamos a pequeños debates que creo que no merecen más importancia”, insistió.

García-Gallardo hizo estas declaraciones en el Parador Nacional de Turismo de Benavente ‘Fernando II de León’, antes de clausurar el acto de entrega de los Premios de Comercio de Castilla y León.

