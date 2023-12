Ecologistas en Acción de Zamora se separa de la confederación por “evidentes diferencias" sobre las macro renovables

La Asociación Ecologistas en Acción de Zamora y Ecoloxistas en Acción Galiza han decidido abandonar la organización confederal de Ecologistas en Acción, así como activistas de otras Federaciones, al considerar que el rumbo de la asociación "deja fuera de juego al activismo ecologista de base, que en estos momentos se reivindica como imprescindible, frente al nuevo colonialismo energético que sufren extensas áreas del territorio nacional, y en concreto Zamora y Galicia".

"En el fondo de la cuestión late la impresión de que no nos vamos, nos echan, y de que más pronto que tarde las incompatibilidades y falta de comprensión de las diferencias se convertirían en insostenibles", explican.

Ambas asociaciones, que han añadido que su decisión viene motivada por "evidentes diferencias de fondo de carácter estratégico en el último año, con posicionamientos radicalmente distintos en cuanto a la expansión de las macro renovables, tanto terrestres como marítimas".

Desde su punto de vista, la organización confederal busca "una expansión precipitada y sin apenas límites que podría suponer un daño irreparable para la biodiversidad, los paisajes, la economía tradicional rural y los valores socio culturales". Por ello, para Ecoloxistas en Acción Galiza y Ecologistas en Acción de Zamora es "urgente" situarse al lado de las plataformas territoriales y asumir los retos que solicita la sociedad civil en cuanto a participación ciudadana y pública.

A su juicio en ambos casos los logros "son evidentes" y aportan como prueba la desestimación de nueve grandes parques eólicos, y en Zamora, su labor en alegaciones y recursos está dando buenos resultados. "Sin embargo, todo este trabajo ha sido llevado a cabo sin el apoyo Confederal de Ecologistas en Acción y en algunos casos con fuertes discrepancias", denuncian.

En este sentido, consideran necesario la "refundación del activismo ecologista, alejado de toda tentación que nazca del capitalismo verde", así como "aceptar que la idea de un continuo crecimiento nos lleva al colapso y que de este crecimiento participan también las grandes empresas vinculadas a lo renovable".

Asimismo, consideran "prioritario" redefinir la lucha, "apuntando hacia el origen sistémico del caos climático que estamos viviendo, es decir: el consumismo capitalista".

"Vienen tiempos de aceptación de los errores a escala global y de regreso a lo cercano y realmente sostenible. Es por ello que no se debe permitir la actuación con brocha gorda sobre los territorios rurales para, en muchos casos, borrarlos del mapa. Convertir extensas áreas en zonas de sacrificio no debe, ni puede, ser la solución. En este orden de cosas, Ecologistas en Acción de Zamora y Ecoloxistas en Acción Galiza se van, pero no abandonan su resistencia; es más, asumen esta nueva etapa con ilusión y esperan encontrar nuevas alianzas en ella", concluyen.

Sigue los temas que te interesan