El juicio contra el exjefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zamora tiene nueva fecha tras tres suspensiones

La Audiencia de Zamora ha fijado para el próximo 18 de enero de 2024 el juicio contra el exjefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zamora Antonio Vega después de haberlo suspendido por tercera vez.

Así lo ha confirmado el letrado del Ayuntamiento, Miguel Ángel Martín Anero, a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León, quien pide poner fin ya a esta situación: "La Audiencia ha sido clara y ya le han dicho que sí o sí se va a celebrar. La situación no puede seguir así para siempre, hay que avanzar, tanto por su parte como por la parte de mi cliente".

Un juicio que se ha ido aplazando por la baja médica de su abogado. Sin embargo, esta vez, tiene que tomar rumbo: "O viene con él o con otro que escoja. Si no le han dicho que le pondrán uno de oficio. No hay más opción". Además, explica que el ejemplo que le ha puesto el tribunal es "imagínese que la baja dura cinco años, no se puede esperar tanto tiempo".

Cabe recordar que la detención se produjo en marzo de 2021 cuando se encontraba en su vivienda tras ser acusado por malversación de caudales públicos, falsedad en documento público, fraude en la contratación y presuntas irregularidades en la adjudicación de obras relacionadas con el Servicio de Parques y Jardines de la capital zamorana.

Un supuesto entramado de corrupción que se destapaba con un pequeño parque infantil ubicado en la Plaza de Belén del barrio de Cabañales. La adjudicación de esta intervención en Cabañales fue el hilo del que el Ayuntamiento de Zamora comenzaba a tirar para abrir el expediente disciplinario a Alberto Vega, a finales de 2019, y que derivaría en una denuncia en los Juzgados de Zamora, de la que el propio Francisco Guarido informaba en octubre de 2020, y a la que se añadía un supuesto uso indebido de la tarjeta de combustible de este servicio municipal.

Ahora, el letrado del Consistorio confía en que a principios de este 2024 puedan poner fin a un caso que llevan persiguiendo desde que salió a la luz el entramado de corrupción en 2021.

