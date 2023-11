Zamora dará inicio a la Navidad con el reparto gratuito de más de 200 kilos de castañas

Con más de 200 kilos de castañas en un magosto tradicional. Así va a dar la bienvenida el Ayuntamiento de Zamora a la Navidad 2023. Antes del encendido navideño oficial, que será a las 19 horas para no solaparse con la inauguración de la Plaza de los Sueños de Caja Rural de Zamora, el Consistorio de Zamora y la asociación etnográfica Don Sancho ofrecerán una gala inicial que incluye animación, castañas y una fiesta folclórica abierta a todos los asistentes.

Por lo tanto, el próximo viernes 1 de diciembre, a las 18 horas, se dará inicio al espectáculo de malabaristas, con juegos musicales y luces en altura, a cargo de la compañía 'Ankar y su séquito'. Cincuenta minutos de espectáculo para esperar al gran encendido de las luces de Navidad en la capital.

Estas están compuestas por 114 arcos de luz en diferentes zonas de la ciudad, fundamentalmente el centro y parte de los barrios; cinco letreros luminosos de 'Feliz Navidad', en las principales entradas de la ciudad; y la iluminación de los edificios del Ayuntamiento, la Comisaría de la Policía Municipal y el Mercado de Abastos. Este último, además, contará con una decoración especial gracias a la ayuda económica que la Concejalía de Comercio ha otorgado a los industriales para animar a la compra en los comercios locales.

El plato fuerte volverá a ser la Plaza Mayor, donde se han instalado las famosas letras luminosas con el nombre de Zamora. A estas le acompañan un enorme árbol de Navidad luminoso con acceso interior y, como novedad este año, se ha colocado un cielo estrellado que se combinará con la ambientación musical.

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento y concejal de Comercio, David Gago; y el presidente de la asociación etnográfica Don Santo, Antonio Martín

Sobre este punto, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento y concejal de Comercio, David Gago, ha explicado que este 2023 la famosa canción 'I want for Christmas is you' de Mariah Carey no sonará en la Plaza Mayor. Serán dos nuevas canciones quienes amenicen la instalación luminosa a las 19, 20 y 21 horas, desde el 1 de diciembre y hasta el 7 de enero de 2023.

Las luces permanecerán encendidas en el horario habitual, hasta las 23 horas en los días de diario y hasta la 1 de la madrugada los festivos. "Para respetar la contaminación lumínica y el descanso de los vecinos de la zona, pero combinando el fin último de la iluminación que es promover el comercio de la ciudad y apoyarles en esta campaña", detallaba David Gago.

Eso sí, de cara al año que viene, el concejal de Comercio y Seguridad Ciudadana, David Gago, ha adelantado que se licitará un nuevo contrato que traerá cambios a la iluminación navideña de la capital zamorana. Y es que la coorporación anterior había firmado un contrato de 50.000 euros IVA incluido en 2020 y que estaba vigente hasta esta Navidad de 2023.

Castañas y bailes

Como decíamos, el mismo día del encendido, la animación previa estará acompañada por la asociación Don Sancho, que asará y repartirá castañas al modo tradicional más de 200 kilos de castañas para repartir entre los asistentes. Estas han sido adquiridas a pequeños productores de Aliste como fórmula de "contribuir a las pequeñas economías domésticas de la zona", tal y como explicaba Antonio Martín, presidente de la asociación.

Antonio Martín también se mostraba agradecido por tener la oportunidad de organizar "una fiesta tan nuestra, con el asado de castañas, que se hacían en casa y con las míticas castañeras".

Además, este reparto gratuito será aún más especial porque la asociación lo acompañará con "un baile abierto". Es decir, en esta ocasión Don Sancho no hará una actuación al uso, con una coreografía cerrada, sino que pretenden que sea "una colaboración con los asistentes para que todo el que quiera pueda echarse un baile". Para ello estarán acompañados por gaiteros, pandereteras y dulzaineros de la provincia. Todo en una "fiesta participativa, tradicional y abierta", recalcaba.

No la Navidad más grande, pero sí la más activa

Dentro de la programación navideña que se organiza desde el Ayuntamiento de Zamora y en concreto desde la Concejalía de Comercio, David Gago avanza que "mientras otros presumen de luces o el árbol más grandes, nosotros presumimos de tener las navidades con más actividades y centrarnos en las personas".

La programación de Navidad está pensada para que cada día desde el 15 de diciembre y hasta el 7 de enero es que "cada tarde haya una actividad con la que poder ir con los niños". Talleres, actividades, actuaciones, animación, juegos y mucho más a lo largo de esta mágica festividad.

Además, el Ayuntamiento de Zamora colocará un gran mercado de Navidad durante estos días en la plaza de la Constitución. Este tendrá su respectiva decoración propia, un carrusel, juegos y, por supuesto, multitud de puestos para comprar. "El comercio tiene una importancia clave en la Navidad y promovemos su promoción", recalca el concejal.

