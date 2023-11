Dos famosos rostros de la pequeña pantalla visitarán el Teatro Ramos Carrión de Zamora

Los reconocidos actores Toni Acosta y Omar Ayuso, figuras consagradas en el mundo de la televisión y las plataformas de streaming, llevarán su talento al escenario del Teatro Ramos Carrión en febrero del próximo año.

Toni Acosta, actualmente triunfando en '4 estrellas', la serie de TVE que se emite todas las noches, es una cara familiar gracias a su participación en éxitos como 'Padre no hay más que uno', 'El grupo' en radio con Silvia Abril, 'El club de la comedia' con sus monólogos, y clásicos como 'Un paso adelante', 'Gym Tony', '5mujeres.com' y 'Policías'.

Por su parte, Omar Ayuso alcanzó la cima de la popularidad como protagonista icónico de la serie 'Élite', lo que le ha llevado a dirigir su propio cortometraje, 'Matar a la madre', y protagonizar videoclips de artistas destacados como Danna Paola, Carolina Durante y Rosalía.

La obra que presentarán, titulada 'El sonido oculto', dirigida por Juan Carlos Pino, cuenta la historia de Julia Martín, una profesora de escritura en la Universidad de Salamanca, quien, en medio del frío invierno castellano, se encuentra con Hugo Barroso, un enigmático estudiante en busca de inspiración para su novela. La trama se desenvuelve cuando Julia, paradójicamente, encuentra en Hugo la inspiración para hacerle un pedido casi inconcebible. La versión de Pino promete explorar con maestría la mezcla entre realidad y ficción, llevando al público a un inquietante paralelismo entre la creación literaria y la vida cotidiana.

Juan Carlos Pino, responsable de la adaptación, comenta que "desde que Toni Acosta me envió el texto de 'El sonido oculto' a finales de 2021, el proyecto me fascinó. Adam Rapp, autor del texto original, consigue mezclar con maestría realidad y ficción, proponiendo un inquietante paralelismo entre la creación y la vida. Julia y Hugo son dos enigmáticos personajes que encuentran en la literatura la única vía de escape a una existencia a la que no terminan de dar sentido".

Aunque la presentación de la obra está programada para el 11 de febrero del próximo año, las entradas ya están disponibles tanto en la taquilla del teatro como en su sitio web.

Álex Clavero llena el Teatro Ramos Carrión

El cómico vallisoletano Álex Clavero ha alcanzado un rotundo éxito al llenar prácticamente hasta la última fila de los dos pases programados para su último monólogo, 'La nueva normalidad', en el Teatro Ramos Carrión. El espectáculo, que resume de manera humorística y crítica todo lo acontecido desde marzo de 2020 a raíz de la pandemia de COVID-19, se presentará este viernes 17 a las 21.00 y el sábado 18 a las 20.00.

Clavero explica que su objetivo con 'La nueva normalidad' es recordar de manera simpática, graciosa, crítica y absurda todo lo que ha ocurrido desde el inicio de la pandemia. "Todo lo que ha ocurrido a raíz del COVID (no añado lo de 19 porque el virus lleva tanto tiempo con nosotros que ya le podemos hablar de tú) ha sido tan novedoso que merece la pena recordarlo desde un punto de vista simpático, gracioso, crítico y absurdo. Lo único que pretende 'La nueva normalidad' es que te descojones igual o más que con la antigua", afirma el cómico.

Las entradas para este espectáculo y otros eventos ya están disponibles tanto en la taquilla del teatro (de martes a domingo, de 11 a 13 y de 17.30 a 20.00) como en la web www.teatroramoscarrionzamora.com.

