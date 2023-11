La Cueva del Jazz invita a sumergirse en las películas de Tarantino con un concierto único

Este fin de semana, La Cueva del Jazz en Zamora se prepara para ofrecer una emocionante programación llena de música en vivo con dos propuestas musicales de lo más apetecibles.

El viernes 10 de noviembre a las 21.00 horas, el grupo Quartet Tarantino tomará el escenario para presentar una experiencia musical única. Los asistentes podrán disfrutar de la interpretación en vivo de las icónicas bandas sonoras de las películas de Quentin Tarantino. La entrada anticipada está disponible por 8 euros, mientras que en la taquilla costará 10 euros; y se pueden adquirir en La Cueva del Jazz en Vivo y en Entradium. Los menores de 10 años podrán asistir de forma gratuita a este emocionante concierto.

Quartet Tarantino promete un espectáculo divertido y lleno de humor que abarca una amplia gama de estilos musicales. Basándose en la brillante selección musical que Quentin Tarantino ha utilizado en sus películas, el grupo ofrece una experiencia 'tarantinesca' que ha definido la estética de las producciones del director.

La propuesta de Quartet Tarantino no se limita a los fanáticos del cine o la música, ya que su objetivo principal es entretener y hacer bailar a todo tipo de público, sin importar su edad o intereses. Los éxitos de artistas como Chuck Berry, Dick Dale, Bobby Womack, Kool and the Gang, Urge Overkill y muchos más se desplegarán en una actuación llena de rock and roll, Funk, Pop, soul y, especialmente, Surf Rock que recorrerá las películas más emblemáticas de Tarantino.

El sábado 11 de noviembre, el Super Sonic Rebel Fest tomará el escenario con una doble sesión que promete ser explosiva. A las 13.00 horas, los amantes del Southern Rock podrán disfrutar de un concierto gratuito de Thrusday's Pussy Dogs. Luego, a las 20.30 horas, Rosy Finch y Hermana Furia se presentarán en un concierto imperdible de alt-rock. Las entradas anticipadas valen 10 euros, mientras que en la taquilla se venderán por 12 euros. Al igual que el viernes, los menores de 10 años podrán asistir de forma gratuita. Las entradas están disponibles en La Cueva del Jazz en Vivo y en Entradium.

Este sábado, la música en directo llegará con fuerza a Zamora con tres bandas que derrochan energía y pasión: Rosy Finch, representando el heavy noise stoner rock desde Alicante; Hermana Furia, ofreciendo un hard stoner rock desde Madrid; y Thursday's Pussy Dogs, presentando un excitante southern rock desde Iruña.

Thursday's Pussy Dogs es una banda de hard rock con toques sureños y psicodélicos que brindará una actuación enérgica y divertida con guitarras afiladas y un potente bajo.

Hermana Furia ofrece rock en español con una calidad musical excepcional y un mensaje reivindicativo maduro. Su front-woman domina desde voces aterciopeladas hasta guturales desgarradores, con un sonido que eriza la piel y hace retumbar el corazón.

Rosy Finch, un trío nacido en 2013, fusiona el grunge y el rock alternativo de los 90 con influencias de metal y sludge, creando una experiencia musical intensa y emotiva.

