Crosscube Zamora llega a las finales en la Basque Crossfit Txapelketa de Bilbao

La Basque Crossfit Txapelketa marca a los atletas que participan. Por ello, este fin de semana del 2 al 5 de noviembre cuatro atletas del box Oficial de Crossfit Crosscube Zamora se volvieron a desplazar a Bilbao para participar de nuevo.

En esta ocasión los atletas han participado de forma individual, en sus categorías correspondientes, buscando posicionarse entre los mejores del panorama nacional. Jorge Montealegre en RX Hombre, Beatriz Oñate en Máster 35 Mujer, Alba Ortíz en escalado mujer y Santiago Martín en escalado hombre.

A lo largo del fin de semana los atletas debían completar 5 wods que ponían a prueba las múltiples capacidades que conforman el Crossfit. La combinación de estos fue bastante exigente, que además prometían ser un espectáculo en los diversos escenarios planificados: Unamuno, Guggenheim y Bilbao Arena. Sin embargo, el temporal ha impedido que los atletas demostrasen sus capacidades ante el gran barco de la ría.

Alba Ortíz

Estos wods contenían ejercicios como subir y bajar las escaleras del Unamuno con chaleco lastrado, American Ktb Swing, carrera, over head squat Ktb, Hang Ktb snatch, toes to bar, d-ball clean, calorías en air bike, bar muscle up y box jump overs, barbell thrusters, bar facing burpees, levantamientos de hang snatch y overhead squat.

Solo para aquellos atletas que alcanzaron las mejores posiciones accedieron a la ansiada final. En este caso fueron Jorge Montealegre, Beatriz Oñate y Santi Martín, dejando a Crosscube Zamora en un muy buen lugar.

Las posiciones finales de los atletas han sido:

RX hombre: 17º Jorge Montealegre

Máster 35 mujer: 2ª Beatriz Oñate

Escalado mujer: 22ª Alba Ortiz

Escalado hombre: 17º Santi Martín

Estos atletas demuestran con sus resultados que, con el entrenamiento diario, el esfuerzo y sacrificio se consiguen muy buenos resultados deportivos, pero no debemos olvidar que también tienen resultados en su salud. Todo esto está integrado en los principios de Crosscube Zamora, que lleva años apostando por incorporar la salud en la vida de la población zamorana. Muestra de ello son las múltiples alternativas que ofrece para la población de diferentes rangos de edad.

Santi Martín

Jorge Montealegre

