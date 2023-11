De Izquierda Unida a Vox: todos los partidos de Zamora se unen para exigir la reapertura del tren Ruta de la Plata

Todos los grupos municipales que componen el Ayuntamiento de Zamora se han unido a la convocatoria conjunta que se llevará a cabo simultáneamente en varios municipios del Oeste Español que tiene como objetivo respaldar la recuperación del corredor ferroviario Ruta de la Plata.

Representantes de Izquierda Unida, Vox, PSOE, Partido Popular y Zamora Sí se han presentado conjuntamente esta mañana para mostrar su apoyo a la manifestación simultánea que se celebrará el próximo 4 de octubre, a las 12 horas, en diferentes municipios españoles, y que está impulsada por el movimiento social 'Corredor Oeste'. En el caso de Zamora, la concentración será en la plaza de la Constitución, frente a la Subdelegación del Gobierno en Zamora

El concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras Urbanas y Participación Ciudadana, Pablo Novo, fue el encargado de leer la declaración institucional al respecto, donde se indicó el "respaldo unitario en defensa de la recuperación de una infraestructura fundamental para el desarrollo socioeconómico tanto de nuestra ciudad como de nuestra provincia". También estuvieron presentes en la rueda de prensa el concejal de Promoción Económica y Protección Ciudadana, David Gago; los portavoces del PP, Zamora Sí y Vox en el Ayuntamiento, Jesús María Prada, Eloy Tomé y Javier Eguaras, respectivamente, y el presidente de la Asociación Ferroviaria Zamorana, José Rodríguez.

Los grupos municipales respaldaron estas movilizaciones por varias razones y, entre ellas destacan la importancia del ferrocarril como medio de transporte del futuro para reducir la huella de carbono y alcanzar la neutralidad climática. Además, se reconoció el potencial del ferrocarril como un "eje vertebrador" para el desarrollo socioeconómico del territorio, conectando los puertos del norte y del sur.

La conexión ferroviaria también se considera crucial para fortalecer los lazos con Portugal y convertir la 'Ruta de la Plata' en la espina dorsal de los entroncamientos ferroviarios hacia ese país. Los grupos municipales zamoranos han apoyado un proyecto que busca unir la ciudad de Oporto con Madrid, considerándolo uno de los proyectos "más razonables y técnicamente mejor trazados", con el objetivo de captar fondos europeos para su consolidación.

Además de los beneficios económicos, se resaltó la mejora en los tiempos de viaje para estudiantes y trabajadores que se desplazan diariamente desde diferentes localidades en el oeste español, como Salamanca. La conexión ferroviaria podría reducir los tiempos de viaje a tan solo media hora, según un estudio de viabilidad realizado en 1999.

Los grupos hicieron igualmente un llamamiento a la ciudadanía y a otras fuerzas de la sociedad civil a unirse a esta concentración para presionar al gobierno nacional a licitar un proyecto de trazado para este corredor, con el objetivo de optar a los fondos europeos Next Generation y convertirlo en una realidad en la Red Transeuropea de Transporte.

José Rodríguez, presidente de la Asociación Ferroviaria Zamorana, señaló que la línea ferroviaria lleva incomunicada desde 1985, a pesar de numerosos estudios de viabilidad. Espera que el estudio socioeconómico anunciado no quede en "papel mojado" y que el proyecto de reactivar la línea no se alargue hasta 2050.

Además, instó a que el ferrocarril se incluya en una "red básica" para acelerar su recuperación y conectar toda la franja oeste de España, que forma parte de la España Vaciada. En última instancia, llamó a la ciudadanía a unirse a esta concentración histórica para recuperar el ferrocarril "que Zamora necesita".

Instar al Gobierno de España

La reivindicación está dirigida al Gobierno de España, ahora en funciones y con una nueva investidura en ciernes, como responsable de las infraestructuras en nuestro país. Se da la circunstancia que el actual gobierno de coalición está conformado por el Partido Socialista y Unidas Podemos, y se prevé que el nuevo Ejecutivo repita un escenario de unión de fuerzas políticas con los socialistas junto a Sumar, con su conglomerado de fuerzas de izquierdas.

En este sentido, los concejales del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo (IU) y David Gago (PSOE) fueron cuestionados sobre la posibilidad de presionar el seno de sus propias formaciones políticas para lograr dicha petición sobre el tren Ruta de la Plata.

El concejal de Izquierda Unida ha recordado que la postura de su formación en Zamora no está precisamente en consonancia con la unión de formaciones que se promueve desde Sumar. Aún así, Novo explicaba que "no se nos caen los anillos en apoyar una cuestión que es justa y una reivindicación histórica que ha tenido esta provincia

y que independientemente de cuál sea el partido que esté actualmente en el Gobierno". Y añadió que de contar "con la potencia de hacer presión interna" en Sumar no tendrían reparos en utilizar esa baza política.

Por su parte, David Gago indicó que ha defendido esta recuperación "a lo largo de mi actividad política, gobierne quien gobierne, porque es absolutamente justa e imprescindible", si bien precisó, que "porque todavía que yo sepa estas horas no hay confirmación de que vaya a haber un debate de investidura, pero no sabemos quién va a ser el próximo ministro de Fomento. El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zamora recordó que esta recuperación ferroviaria también debe ser reivindicada ante Europa y "habrá que pedirle a otras administraciones que también hagan el papel que tienen que tener".

