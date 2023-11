PSOE y Podemos se quedan solos con la amnistía: PP y Vox denuncian que "destruye" el Estado de Derecho e Igea pide a la UE que la evite

PSOE y Unidas Podemos se han quedado solos este jueves defendiendo la amnistía a los independentistas catalanes tras la reunión de la Junta de Portavoces en las Cortes. PP y Vox han afirmado que la medida de gracia "destruye" el Estado de Derecho y la han calificado como una "tropelía y una sinrazón", asegurando que se trata de una ley "claramente inconstitucional". El procurador Francisco Igea, en la misma línea, ha asegurado que con esta medida se "vulnera" el Estado de Derecho y ha pedido a la Unión Europea que actúe para evitar la aprobación de la ley. Ángel Ceña, de Soria Ya, se ha mostrado contrario a la medida y ha asegurado que los pactos del Gobierno "siempre benefician a los mismos".

Los socios que componen el actual Gobierno central, por el contrario, han defendido la inminente aprobación de la Ley de Amnistía. El portavoz socialista, Luis Tudanca, ha defendido la medida de gracia y ha asegurado que no será "más difícil de digerir" que la de 1977 en la que se perdonaron "todos los delitos que cometió un genocida", en referencia al dictador Francisco Franco. Además, ha pedido "confianza" porque el presidente, Pedro Sánchez, ha demostrado "que es capaz de hacer que este país esté más unido que nunca". En el mismo sentido, Pablo Fernández, de Unidas Podemos, ha asegurado que se trata de una "buena herramienta para llevar el conflicto a los cauces de la política" y la ha considerado una medida "positiva".

El PP denuncia que Sánchez pretende "rendir España a los independentistas"

El portavoz adjunto del PP, Miguel Ángel García, ha asegurado que la Ley de Aministía es "una tropelía y una sinrazón" a la que ha empujado el presidente, Pedro Sánchez, "solo por mantenerse en el poder". "Pretende blanquear a unos delincuentes juzgados y sentenciados, es rendir España a los independentistas", ha afirmado, recordando que Sánchez dijo en campaña que la amnistía "no cabía en la Constitución" y que ahora la ha convertido "en un instrumento legal para que Puigdemont vuelva a España como un hombre de Estado".

"Sánchez está sometiendo al Poder Judicial a respaldar una ley claramente inconstitucional y lo está haciendo solo para seguir en La Moncloa a cualquier precio", ha señalado, advirtiendo además de que las cesiones a los independentistas van a suponer "una lesión de los intereses de Castilla y León".

A juicio del popular, el Gobierno está actuando "con absoluta opacidad" y ha defendido que lo justo sería que algo tan trascendental "se sometiera al criterio de los españoles". "Sánchez debería convocar elecciones con las cartas para arriba", ha afirmado, asegurando que el PP empleará "todos los instrumentos necesarios para defender los intereses de los castellanos y leoneses".

García ha anunciado, además, las dos PNL que su Grupo llevará al pleno de la próxima semana: una sobre la protección de abogados y procuradores y la segunda sobre la necesidad de incrementar las superficies de regadíos, considerando "imprescindible" gestionar bien el agua existente y crear nuevas estructuras que aumenten la capacidad de agua disponible. "Expresamos nuestra frontal oposición a que se limite el crecimiento de los regadíos y volvemos a pedir que se redacte un nuevo Plan Hidrológico Nacional que garantice un uso eficiente del agua", ha señalado.

Tudanca: "Prefiero que haya menos riesgo de fractura en nuestro país"

El portavoz socialista, Luis Tudanca, ha defendido la amnistía a los independentistas catalanes y ha asegurado que no será "más difícil de digerir" que la de 1977 en la que se perdonaron "todos los delitos que cometió un genocida", en referencia al dictador Francisco Franco. "Este país está mejor que en 2017, la convivencia en Cataluña está mejor y hemos sido capaces de superar una fractura territorial que provocaron las políticas de Rajoy y el desafío de los independentistas", ha afirmado.

Tudanca ha asegurado preferir "que haya menos riesgo de fractura" en España y ha pedido "prudencia" a PP y Vox por ser los "herederos de aquellos que se beneficiaron de la Ley de Amnistía de 1977". "Un poco de mesura estaría bien", ha afirmado. Además, en relación al comunicado de la Asociación Profesional de la Magistratura rechazando la amnistía ha defendido que en democracia "lo que se hace es votar y aprobar leyes en el parlamento".

"Comprendo las dudas y las discrepancias pero pido confianza porque el presidente ha demostrado que es capaz de hacer que este país esté más unido que nunca", ha afirmado, contraponiendo la gestión de Sánchez con el "conflicto sin precedentes" y la declaración unilateral de independencia a la que se llegó con Mariano Rajoy. "Hoy ganan las elecciones catalanas los no nacionalistas y hay muchos menos catalanes que se declaran independentistas. No creo que esta amnistía sea más difícil de dirigir para este país que la de 1977 en la que perdonamos todos los delitos que cometió un genocida", ha zanjado.

Tudanca ha anunciado que el Grupo Socialista llevará al pleno dos interpelaciones: una sobre cooperación transfronteriza y una en materia de educación y una PNL sobre sanidad y listas de espera. "Los castellanos y leoneses no reciben los mismos servicios públicos y de forma igual vivan donde vivan. Hay más de 400.000 ciudadanos en listas de espera y 276.000 esperando una consulta, casi 72.000 esperando una prueba diagnóstica y más de 44.000 esperando una intervención quirúrgica no urgente", ha denunciado.

A juicio del dirigente socialista, la Junta no es capaz de resolver este problema "porque no quiere" y ha vuelto a mostrar su intención de impulsar un proyecto de ley de plazos máximos en atención sanitaria especializada.

Menéndez: "Sánchez es el presidente más corrupto de la democracia"

El portavoz de Vox, Carlos Menéndez, ha acusado al PSOE de pretender "destruir el constitucionalismo" y de "destruir" el Estado de Derecho y la igualdad de los españoles "con tal de permanecer en el poder". "Sánchez es el presidente más corrupto que ha tenido la democracia porque estamos viendo como un político amnistía a otros políticos", ha afirmado.

Menéndez ha denunciado que frente a esto se encuentra un PSOE de Castilla y León que "para defender esta postura pone a Vox en el centro de sus ataques". "Vox es el partido que siempre se ha manifestado de una manera férrea en denunciar todas estas tropelías que está cometiendo el PSOE y es el que más fervientemente defiende lo que el PSOE destruye", ha señalado.

Además, el portavoz de Vox ha presentado la Proposición No de Ley que el partido llevará al próximo pleno instando al Gobierno a que mantenga una postura que evite colocar al sector ganadero español "en una situación de pérdida competitiva frente a países terceros" y a que se posicione ante la Comisión Europea "para hacer un estudio previo sobre los efectos económicos y productivos que pudiera sufrir el sector" por las consecuencias de la normativa de bienestar animal.

"La UE pretende aplicar medidas restrictivas lo que implicaría la reducción del número máximo de cabezas que se permiten albergar y afectarían a los subsectores avícola, cunícola y porcino. Estas medidas supondrían un sobrecoste para las explotaciones ganaderas y esta revisión de la directiva europea sobre bienestar animal supondría el cierre de numerosas explotaciones", ha denunciado Menéndez.

Por otro lado, ha anunciado que su formación ha solicitado la tramitación por lectura única de la proposición de ley de rebaja de tasas veterinarias y que utilizará el turno en contra de la enmienda a la totalidad a la Ley de Patrimonio.

Igea: "Se va a vender la igualdad de los españoles"

El procurador Francisco Igea ha denunciado que con la pretendida amnistía "se va a vulnerar el Estado de Derecho y se va a vender la igualdad de los españoles al interés de una mayoría haciendo que triunfe la tesis de quienes agredieron al Estado de Derecho, de quienes vulneraron la ley, agredieron a las fuerzas de orden público y desobedecieron a la representación legítima de los españoles". "Es una situación dramática para el conjunto del país y he visto con desagradable sorpresa la complicidad del PSOE de Castilla y León", ha afirmado.

Además, ha hecho hincapié en la diferencia de la medida de gracia con el indulto. "Un indulto es: yo te perdono en aras a la convivencia pero tu has cometido un delito y la amnistía es: yo nunca debí aplicar las leyes, tenías tu razón", ha recordado. A juicio de Igea, estamos entrando "en el terreno del populismo, del yo tengo mayoría y todo vale, y eso es cuestionar los pilares del Estado de Derecho". "Si esto sale adelante no es en el nombre de la igualdad sino en el nombre de la impunidad para los poderosos, es lo menos socialista, de izquierdas e igualitario que he visto en mi vida", ha insistido.

El procurador liberal ha asegurado que es "un atropello al Estado de Derecho" y ha pedido a la Unión Europea que tome nota y evite que un estado miembro "cometa tamaña barbaridad".

Igea ha informado, además, de que este jueves se ha aprobado la prórroga del periodo de enmiendas para la Ley de Residencias después de que PP y Vox negaran en la anterior Mesa la prórroga. "Es un atropello a la igualdad y a los derechos de representación de los ciudadanos y que deja bien a las claras la manera de entender la democracia parlamentaria por parte de PP y Vox, que han hecho de esto un cortijo", ha afirmado. También ha anunciado su voto en contra a la enmienda a la totalidad a la Ley de Patrimonio. "Creemos que es bueno tramitar esa Ley y lo que vamos a enmendar es lo que se ha quitado de esa ley, que son las medidas de protección y coerción", ha zanjado.

Fernández: "Es una buena herramienta para llevar el asunto a los cauces de la política"

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado que la Ley de Amnistía es "una herramienta para desjudicializar el conflicto político en Cataluña". "Creemos que es una buena herramienta para llevar el asunto a los cauces de la política, del diálogo y del entendimiento y creemos que puede ser positiva", ha señalado.

Fernández ha denunciado el Servicio de Salud de la Junta cambie de compañía de teléfonos "sin asegurar que los buscas de los facultativos de guardia tengan cobertura". "Esto es inaudito, la prioridad ha de ser garantizar la cobertura de los facultativos", ha dicho. Y ha defendido que PP y Vox "deberían tener un criterio uniforme al respecto de los plazos de enmiendas", tras la ampliación del plazo con la Ley de Residencias. "No puede ser que para unas cosas si y para otras no. Demuestra que hay intencionalidad política por parte de PP y Vox en esta cuestión", ha afirmado.

Ceña: "Los pactos del Gobierno siempre benefician a los mismos"

Ángel Ceña, de Soria Ya, ha mostrado su rechazo a la amnistía. "Nosotros consideramos el programa electoral un contrato con la ciudadanía y en los programas de PSOE y Sumar no se hablaba de la Ley de Amnistía", ha afirmado, asegurando que "se ha vulnerado el contrato que tiene que haber con los ciudadanos y se aleja de todo lo que se ha hablado durante la campaña electoral".

"Estamos hablando todo el rato de amnistía, autodeterminación y condonación de deuda y otros problemas como la despoblación o la falta de infraestructuras en la España Vaciada no se están abordando", ha denunciado, señalando que los pactos del Gobierno "siempre benefician a los mismos" y lamentando que los diputados de PP y PSOE por Soria "no estén alzando la voz para defender los intereses de Soria".

Sobre la Ley de Residencias, Ceña ha asegurado que su formación pretende evitar que este proyecto de ley sea "una mera declaración de intenciones" y ha reconocido que "hay un amplio margen de desarrollo reglamentario". "Queremos que haya más cuestiones que obliguen a los titulares de los centros residenciales", ha afirmado.

Además, ha denunciado que en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar hay 48 folios "y solo un párrafo para hablar de la despoblación". "El acuerdo está concebido para las grandes zonas urbanas de este país. No hay nada de ayudas al funcionamiento ni sobre compromisos en infraestructuras", ha zanjado.

