Un vecino de Benavente se enfrenta a una sanción de 750 euros por no recoger los excrementos de su perro

El Ayuntamiento de Benavente ha informado que una patrulla de la Policía Local de la localidad presentó una denuncia contra un particular el día de ayer, por no recoger los excrementos de su perro en los paseos de la Mota. El denunciado enfrenta ahora una posible multa de hasta 750 euros por no cumplir con la ordenanza municipal en relación con la recogida de excrementos de animales.

Esta acción está en conformidad con el Artículo 52 de la Ordenanza Cívica del Ayuntamiento de Benavente, que tipifica como infracción grave la no recogida de excrementos de animales en la vía pública y establece multas que oscilan entre 301 y 750 euros.

El artículo 25 de la misma ordenanza aborda el tema de los excrementos, estableciendo que las personas que pasean perros u otros animales deben evitar que estos depositen sus deyecciones en aceras, paseos, jardines y, en general, en áreas públicas dedicadas al tránsito de peatones y juegos infantiles.

Además, los propietarios o responsables de los animales deben recoger los excrementos en caso de que no haya lugares designados para ello. En caso de incumplimiento, los agentes municipales pueden requerir a la persona que conduce al animal para que retire los desechos. En caso de que no se cumpla con esta solicitud, se aplicará la sanción correspondiente.

Esta medida se enmarca en los esfuerzos del Ayuntamiento de Benavente para mantener la limpieza y el orden en los espacios públicos de la ciudad, al tiempo que promueve la responsabilidad de los propietarios de animales domésticos.

