Víctor Martín, Niña Polaca y The Dirty Denims: un trío de ases para el finde en La Cueva del Jazz

Este fin de semana, La Cueva del Jazz de Zamora se llena de música y talento con una programación variada, que promete satisfacer los gustos musicales de todos los asistentes.

Comenzando el jueves 5 de octubre a las 21.00 horas, los zamoranos tendrán la oportunidad de disfrutar del talentoso cantautor Víctor Martín. Con tan solo unos pocos años de carrera,ha destacado como una de las promesas más brillantes del panorama musical en 2023.

Su relación con la música comenzó desde temprana edad, componiendo sus propias canciones y actuando en escenarios. Su formación musical en la prestigiosa Berklee College of Music de Boston lo ha consolidado como un artista con una sólida base musical.

A lo largo de su carrera, Víctor ha colaborado con destacados artistas como Josemi Carmona, Alba Molina, Bebo Sanjuan y Marlena, entre otros. Ha lanzado varios singles que adelantan su primer álbum, incluyendo su último sencillo 'Agua y arena', que refleja su sensibilidad y estilo único. Con todos estos elementos, Víctor Martín se presenta como una apuesta fresca y prometedora en la industria musical. Las entradas para este evento están disponibles en la sala y en Wegow, con un precio de 12 euros en preventa y 15 euros en taquilla.

Niña Polaca y The Dirty Denims

El viernes 6 de octubre a las 21.00 horas, La Cueva del Jazz presenta un concierto especial gracias a Vibra Mahou, protagonizado por Niña Polaca. Esta banda, cuya formación se originó en Madrid durante un viaje por Polonia, se caracteriza por crear un pop con influencias de garaje, un toque underground y un guiño al sonido guitarrero de los ochenta.

Su música en directo es explosiva, con una voz distintiva y una invitación constante a disfrutar al máximo de la música. Niña Polaca se destaca por su innovación, letras impactantes y una dedicación apasionada a su arte. Las entradas para este evento se pueden adquirir en La Cueva del Jazz en Vivo y en Wegow, al precio de 18 euros.

El sábado 7 de octubre a las 21.00 horas, los amantes del rock & roll y la energía desbordante tienen una cita con la banda holandesa The Dirty Denims. Conocidos por su estilo 'Happy Hardrock', una mezcla de hard rock, rock and roll, power pop y un toque de punk rock, los holandeses suenan como una combinación entre AC/DC, KISS, Joan Jett, Ramones y The Donnas. Sus actuaciones en vivo son un derroche de diversión y participación del público, todo mientras entregan un espectáculo cargado de energía.

El festival holandés Lowlands ha descrito su música como un punk y hard rock poderoso con riffs influenciados por Ramones y AC/DC. La voz inconfundible de la líder Mirjam se asemeja a la de Joan Jett y Debbie Harry. Las entradas para este emocionante espectáculo están disponibles en La Cueva del Jazz en Vivo y en Entradium, por 10 euros.

