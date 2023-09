Zamora es la provincia de Castilla y León "que más ha avanzado" en los programas de depuración de aguas

Zamora es la provincia de Castilla y León "que más ha avanzado" en el desarrollo de los programas de depuración de aguas, según destacó hoy el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, quien hizo esa valoración durante la exposición de la situación de los programas de depuración, hecha por el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez. El acto contó también con la participación de la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Leticia García.

El director general dio cuenta de la situación de los convenios de depuración en poblaciones entre 500 y 2.000 habitantes equivalentes, "que está en ejecución", y el de núcleos con menos de medio millar de habitantes, "que está empezando" a ejecutarse. En el primero de ellos, se han hecho 32 actuaciones, de las que están finalizadas y en explotación las depuradoras de Alcañices, Villamor de los Escuderos y Castrogonzalo. "Son las tres primeras finalizadas en la provincia de Zamora y en Castilla León. Realmente, iniciamos este programa en la provincia de Zamora y fue piloto para el resto de la Comunidad", destacó.

Además, otras catorce depuradoras están en ejecución, por un importe de siete millones de euros, entre las cuales figuran poblaciones como La Bóveda de Toro, Santibáñez de Vidriales, Corrales del Vino, Morales de Rey y Villamayor de Campos. "Esperamos que en ocho o diez meses, según las diferentes circunstancias de las obras, estén todas finalizadas", indicó.

"Tenemos en Camarzana de Tera y Vezdemarbán dos actuaciones pendientes de que los ayuntamientos aprueben los convenios para poder licitar las obras, por 1,2 millones de euros. Las circunstancias de electorales han retrasado la aprobación de los convenios, entre otros motivos, porque no había ayuntamientos constituidos y esperamos que en breve los aprueben", deseó.

Asimismo, se está redactando el proyecto para Manganeses de la Polvorosa, por importe de unos 700.000 euros. "En total, invertiremos unos once millones de euros y daremos por finalizado el convenio. Hay otras doce actuaciones que deberían hacerse porque no cumplen los parámetros de vertido. Hay cuatro ayuntamientos a los que les hemos redactado al proyecto, hemos enviado el convenio y han declinado la posibilidad de que se le haga una depuradora por diferentes razones", comentó.

De esta forma, la Junta comunicará a la Confederación Hidrográfica del Duero la situación ya que, "al final, la depuración es una competencia municipal y el ayuntamiento que no aborde la depuración con este programa, tendrá que hacerla tendrá él mismo con sus propios recursos pero, evidentemente, tiene que cumplir la normativa de depuración", según advirtió José Manuel Jiménez.

"Distorsión" de los programas

Por lo que se refiere al entorno de la capital zamorana, hay otras actuaciones que "distorsionan bastante y con poco sentido" los programas de depuración. "Hay un compromiso histórico, un protocolo que data de 2005, según el cual está comprometido a ejecutarlas el Gobierno de España a través de la empresa pública Aqaes o de la Confederación Hidrográfica. Todavía no se han abordado y no están en ejecución y no sabemos gran cosa de ellas. Hemos reclamado en bastantes momentos y en diferentes circunstancias su ejecución", explicó.

De esta forma, de las 32 actuaciones apuntadas, una veintena se encuentra en diferentes fases de ejecución y se desconoce cuándo se va a ejecutar la docena restante. "Volveremos a insistir para se ejecuten de una vez, entre otros motivos, porque las tiene que ejecutar la Confederación, que es la responsable de velar por que las aguas lleguen depuradas a los cauces", anunció.

En cuanto a la depuración en poblaciones con menos de 500 habitantes equivalentes, es "el gran reto" que tiene que afrontar la Junta de Castilla y León, con la construcción de cerca de 1.300 depuradoras.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, apuntó que, al hacer el plan de seguimiento de ayuntamientos de 500 a 2.000 habitantes equivalentes, hubo ayuntamientos que "tenían en buen estado" las instalaciones, sin vertidos inadecuados. "Insistí muchísimo, en el caso de Montbuey, que tiene una pequeña instalación que hizo la CHD para una parte del pueblo muy pequeñita. Le insistimos, por activa, por pasiva y por perifrástica, que tenían que entrar en este programa, y no lo quisieron hacer", anotó.

"Quien se quiere adherir a él se adhiere y goza de los beneficios de la financiación de la Diputación y de la Junta de Castilla y León y ,quien no quiere, cuando pase este tren, tendrá que subirse a otro, pero que ya no va a ser nuestro tren", subrayó.

En cualquier caso, Faúndez Domínguez recalcó que la depuración en los municipios de 500 a 2.000 habitantes está "resuelta con quienes querían hacerlo", con la excepción del Ayuntamiento de Manganeses de la Polvorosa, que "no quería pagar su 20 por ciento, aunque el nuevo Equipo de Gobierno parece que está por la labor".

350.000 euros la Diputación y el 20% los ayuntamientos, 175.000, donde entraron 8 ayuntamientos. 8 ayuntamientos donde se están firmando los convenios estos días porque se están finalizando de redactar los proyectos.

"La segunda fase también es voluntaria y vamos a incluir a Trefacio, Madridanos, Riego del Camino, El Cubo de la Tierra del Vino, Algodre, Pozoantiguo, Entrala y San Cebrián de Castro", enumeró.

La Junta de Castilla y León aportará 400.000 euros para la programación de este año, la misma cifra que la Diputación de Zamora, mientras que los ayuntamientos pondrán 200.000 euros. "En estos dos años, tanto la Junta como la Diputación hemos puesto en localidades de menos de 500 habitantes equivalentes 1.850.000 euros", reiteró.

